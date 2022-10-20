دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة "أضاعت" 40 عاما كان من الممكن أن تكون خلالها في مصاف الدول الصناعية مثل الهند والصين، مشيدا بـ"الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأربعاء.

وقال وزير الطاقة السعودي في جلسة حوارية حول الاستراتيجية: " أضعنا 40 سنة، كان بإمكاننا أن نكون اليوم في مصافِّ الدول الصناعية كالصين والهند وغيرهما، وفخور جداً بأننا نعمل معاً في الوزارات والهيئات والقطاع الخاص لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ولو كانت هذه الإستراتيجية موجودة في الماضي لاختلف الوضع اليوم".

وتابع وزير الطاقة السعودي قائلا: "إن ما سنخرج به من منتجات استهلاكية بعد تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة سنفخر بها جميعاً، كما أن قطاع الطاقة سيوفر فرصاً استثمارية كبيرة تعزز من إنشاء مصانع تخدم التوطين"، على حد قوله.

وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا إن هناك برامج لضمان استدامة الطلب على النفط في المملكة مؤكدا أن "توازن أسعار الغاز" مطلوب لجذب المستثمرين.

وأضاف وزير الطاقة السعودي قائلا إن بلاده "دولة صناعية سابقا ومستقبلا والطموحات كبيرة للتحول لوطن يصنع"، وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى زيادة تصل إلى 40% أو 50% من إنتاج مادة الإيثلين لصناعة البتروكيماويات محليا، لافتا إلى أن السعودية تنتج حاليا 38 مليون طن من البتروكيماويات ولا تستفيد إلا من 6 مليون طن في الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتغير مع الاستراتيجية الحالية التي ستسهم في "توطين قطاع الطاقة" بهدف إيجاد فرص استثمارية قيمتها 2.8 تريليون ريال سعودي، وفقا لواس.