دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت مجلة فوربس قائمة بحجم الخسائر التي تكبدها المليارديرات العرب وفقا لأرقام 5 أكتوبر/تشرين ثاني 2022. خلال الأشهر السبعة الأخيرة، انعكست التطورات والأحداث الاقتصادية الإقليمية والدولية على تصنيفات وصافي ثروات المليارديرات العرب منذ إصدار قائمة فوربس للمليارديرات 2022، والتي صدرت في إبريل/نيسان بناءً على الأرقام التي أغلق عليها السوق في 11 مارس/أذار.

ونظرًا للبيانات التي ذكرتها فوربس، فقد انخفض صافي الثروة المجمعة للمليارديرات العرب بنسبة 3.5٪ إلى 65.6 مليار دولار وفقا لأرقام 5 أكتوبر 2022، من 68 مليار دولار في قائمة فوربس للمليارديرات 2022، بينما بقي عدد المليارديرات عند 22.

وكان أكبر الخاسرين من بين المليارديرات العرب الملياردير المصري ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة "OCI N.V"، بخسارة 800 مليون دولار، يليه الملياردير العُماني سهيل بهوان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان، الذي تراجعت ثروته بمقدار 600 مليون دولار. تلاهما الشقيقان اللبنانيان طه ونجيب ميقاتي مؤسسا مجموعة M1 وخسر كل منهما 400 مليون دولار.

المصري محمد الفايد، مالك فندق ريتز باريس، هو الخاسر الخامس بـ 200 مليون دولار. وشهد فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، انخفاضًا في صافي الثروة بلغ 200 مليون دولار، بينما خسر رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش وعائلته نفس الرقم الذي خسره الفايد وآل ثاني. ووخسر مالك مجموعة الفطيم الإماراتية، عبد الله الفطيم وعائلته، 100 مليون دولار. ليحل في المركز الثامن في قائمة الخاسرين.

وبلغ إجمالي خسارة المليارديرات الثمانية في قرابة سبعة أشهر 2.9 مليار دولار.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لترتيب الأثرياء العرب الأكثر خسارة كم بلغت قيمة الخسائر خلال الـ 7 الأشهر الماضية منذ مارس 11.

ملاحظة: تعكس تصنيفات المليارديرات العرب وصافي ثرواتهم تطورات استمرت سبعة أشهر في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي منذ إصدار قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2022، والتي صدرت في إبريل/نيسان بناءً على أسعار إغلاق السوق في 11 مارس.