دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح JPMorgan Chase، أكبر بنك في أمريكا، هذا الأسبوع أحدث مؤسسة مالية تقدم للعملاء إمكانية الوصول المبكر إلى ودائعهم المباشرة.

أعلنت Chase، ذراع الخدمات المصرفية الاستهلاكية والتجارية لـ JPMorgan Chase، أن حوالي 1.4 مليون عميل سيحصلون تلقائيًا على بعض الودائع المباشرة -مثل الرواتب واسترداد الضرائب والمزايا الحكومية والمعاشات التقاعدية- قبل يومين.

قال ريان ماكدونالد، رئيس قسم نمو المنتجات المالية في Chase، إن إتاحة الوصول إلى الودائع المباشرة الأساسية قبل يوم أو يومين يمكن أن يساعد العملاء -وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط - على دفع فواتيرهم في الوقت المحدد، وتجنب الرسوم المتأخرة وتجاوز النفقات غير المتوقعة.

وأضاف: "بالنسبة لهم، غالبًا ما تكون الفجوة بين موعد تحرير الشيك وموعد استحقاق الفواتير مشكلة كبيرة، نتطلع لحل ذلك وسد هذه الفجوة".

تنضم Chase إلى قائمة متزايدة من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التقليدية - لتزويد العملاء بالوصول المبكر إلى أموالهم. بدأت أيضًا العديد من البنوك في العام الماضي مثل بنك أميركا وسيتي وChase في إلغاء رسوم السحب على المكشوف.

وقال مارك هامريك، كبير الاقتصاديين في Bankrate، إن الخدمات مثل الوصول المبكر إلى الودائع المباشرة والتنازل عن رسوم السحب الزائد تأتي في وقت يستنزف فيه التضخم المرتفع تاريخيًا مدخرات المستهلكين الزائدة.

وأضاف: "في وقت نشهد فيه الأسعار مرتفعة على أساس مستمر، حرم ذلك المستهلكين من القوة الشرائية، مما يعني أن كل دولار موجود في البنك أصبح ثمينًا بشكل متزايد."

يقوم الاحتياطي الفيدرالي بسن سلسلة من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار. لكن التضخم ظل مرتفعًا بعناد في الأشهر الأخيرة، مما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة نهجه الفظ ورفع مخاطر حدوث انكماش اقتصادي أكثر حدة وأكثر إيلاما.

وقال هامريك: "نحن في بيئة متفق فيها على نطاق واسع بأن مخاطر الركود مرتفعة، مما يعني أن خطر ارتفاع معدلات البطالة مرتفع أيضًا. لذلك إذا كان هناك انقطاع في الدخل، فهذا يعني أن الأفراد سيواجهون ضغوطًا مالية متزايدة."