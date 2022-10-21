بيزوس ومليارديرات آخرون يحذرون من الركود و"الأزمة الاقتصادية المقبلة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حتى أكثر الناس ثراء يشعرون الآن بالقلق بشأن الاقتصاد. فقد أشار كل من إيلون ماسك وجيف بيزوس، وهما اثنان من أغنى الأشخاص على وجه الأرض (لا يتفقان عمومًا على الكثير من الأشياء)، إلى بعض التوتر بشأن الركود الذي يلوح في الأفق.

وعلّق بيزوس في وقت سابق من هذا الأسبوع قائلاً إن الوقت قد حان لنحضر أنفسنا للأزمة المقبلة في تغريدة تضمنت مقطع فيديو للرئيس التنفيذي لشركة Goldman Sachs يقول إن هناك فرصة جيدة لحدوث ركود في الأفق.

من جانبه، كان ماسك أكثر تفاؤلاً قليلاً حيث سعى (دون جدوى، في النهاية) للتخفيف من مخاوف وول ستريت بشأن آفاق نمو تسلا. في مكالمة مع المحللين مساء الأربعاء، قال ماسك بنبرة واثقة إن الشركة لديها طلب "ممتاز" للربع القادم وإن المصانع تعمل بأقصى سرعة.

لكنه اعترف بأن الطلب كان "أصعب قليلاً"، وأشار إلى أن أوروبا والصين تشهدان "ركوداً من نوع ما". كما حذر ماسك من أن شركة تسلا لن تحقق هدف نمو مبيعاتها.

تراجعت الأسهم بنسبة 7٪ في التعاملات المبكرة يوم الخميس، على الرغم من أن تسلا سجلت أرباحًا شبه قياسية في الربع الثالث. يشعر المحللون والمستثمرون بقلق متزايد بشأن قدرة تسلا على الحفاظ على نموها في مواجهة المشكلات اللوجستية وارتفاع التضخم.

تضاف تعليقات ماسك وبيزوس إلى مجموعة من الشخصيات القوية التي تشعر بالقلق من أن الاقتصاد سيتجه نحو الأسوأ. في وقت سابق من هذا الشهر، أقلق الملياردير جيمي ديمون، رئيس JPMorgan Chase، سوق الأسهم بأكملها بقوله إن الركود قد يضرب الولايات المتحدة في أقل من ستة إلى تسعة أشهر.

حتى غوينيث بالترو، ليست مليارديرة ولكنها غنيّة، لا تستطيع النوم بسبب ذلك.

وقالت لصحيفة "ذا هوليوود ريبورتر" هذا الأسبوع: "الاقتصاد سيء، أنا قلقة الآن بشأن العام المقبل ومدى سوء الركود."

أصبح الأمر مصدر قلق معقول: قدر الباحثون مؤخرًا احتمال حدوث ركود عالمي بما يزيد قليلاً عن 98٪.