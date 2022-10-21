دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، الجمعة، على من وصفهم بأنهم "يصرخون ويشتكون" من ارتفاع أسعار الطاقة، معتبرا أن سعر برميل النفط "كان ينبغي أن يكون الآن أكثر من 250 دولارًا".

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال الشيخ حمد بن جاسم: "يصرخ البعض ويشتكون من ارتفاع أسعار الطاقة ويلقون باللوم على هذا وذاك. ودولنا المنتجة لديها حجج دامغة وكثيرة تستطيع أن ترد بها على من يتهمونها".

وأضاف: "أولئك الذين يصرخون يتناسون الضرائب الكبيرة التي يفرضونها على مشتقات الطاقة في بلدانهم ولا يتكلمون حتى عن خفضها أو رفعها بالكامل عن مواطنيهم. وهم يتناسون ما أصاب الدول المنتجة من نكبات ومشاكل اقتصادية بسبب انهيار أسعار الطاقة".

ورأى الشيخ حمد بن جاسم أنه "عندما تشتكي الدول المنتجة يقولون هذه دورة اقتصاديات السوق ونحن لا نتدخل في حركتها".

وقال: "لو عدنا بالذاكرة لحقبة الستينيات من القرن الماضي وأخذنا في الحسبان نسبة 2٪ فقط من التضخم في السنة لوجدنا أنه كان ينبغي أن يبلغ سعر برميل النفط الآن أكثر من 250 دولارا".

وأضاف: "ولو عدنا بالذاكرة للعقود الثلاثة الفائتة لوجدنا أن أسعار أغلب السلع في العالم تضاعفت عدة مرات. فالذهب على سبيل المثال كان سعر الأونصة منه 250 دولارا، وهو اليوم يقارب 2000 دولار، أي تضاعف السعر 8 مرات، فهل ينتقدون الدول المنتجة للذهب أو الفضة مثلاً؟!​".