بعد العطل المفاجئ.. "ميتا" تعلن بدء عودة خدمات "واتساب" للمستخدمين

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تعرض تطبيق التواصل الشهير "واتساب" إلى عطل تسبب في قطع الخدمة عن مستخدميه حول العالم، بحسب ما رصده موقع Downdetector، وأكدته شركة "ميتا" المالكة لـ"واتساب".

وتُظهر أدوات المراقبة في Downdetector عددًا كبيرًا من التقارير التي تفيد بأن مستخدمي "واتساب" يواجهون مشاكل في إرسال واستقبال الرسائل أو الاتصالات من خلاله.

وقال موقع NetBlocks المتخصص في مراقبة حرية الإنترنت إن "تطبيق واتساب يواجه حاليًا انقطاعات دولية، في واقعة لا علاقة لها باضطرابات الإنترنت على مستوى دولة أو حجب".

وقال متحدث باسم شركة "ميتا": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في إرسال الرسائل ونعمل على استعادة واتساب للجميع في أسرع وقت ممكن". وذكرت الشركة في بيان أن الخدمة بدأت بالفعل تعود للمستخدمين.