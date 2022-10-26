أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يعتقد بعض كبار الأسماء في وول ستريت أن الركود في الولايات المتحدة أمر مرجح الآن، إن لم يكن حتميًا. لكن لديهم مخاوف أكبر في أذهانهم.

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لجي بي مورجان تشيس، يوم الثلاثاء إنه قلق بشأن "جيوبوليتك" العالمية أكثر من قلقه بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال في ندوة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بالمملكة العربية السعودية: "هناك الكثير من الأشياء في الأفق وهي سيئة ويمكن -ليس بالضرورة- لكنها يمكن أن تضع الولايات المتحدة في ركود".

قال لمذيع CNN، ريتشارد كويست، والذي أدار النقاش بين بعض الممولين الأمريكيين الأكثر نفوذاً في هذا الحدث، والذي يُعرف أيضًا باسم "دافوس في الصحراء": "هذا ليس أهم شيء نفكر فيه، سوف ننجح. انا قلق أكثر بشأن الجغرافيا السياسية للعالم اليوم".

وأشار ديمون إلى إنه كان يشير إلى الحرب الروسية في أوكرانيا والعلاقات المشحونة بين الولايات المتحدة والصين، حيث عزز الزعيم شي جين بينغ قبضته على السلطة وقام بتهميش المسؤولين الذين دفعوا من أجل الإصلاح وفتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كان انهيار العلاقات -والعواقب السلبية على كل شيء من الأمن القومي إلى إمدادات الطاقة والأمن الغذائي- موضوعًا ثابتًا خلال المناقشة. وأشار ستيفن شوارزمان، الرئيس التنفيذي لشركة Dimon and Blackstone Group، إلى آثار الوباء، والتي قالوا إنها أثرت على التواصل بين الناس والقدرة على التعلم من بعضهم البعض.

قال شوارزمان: "لقد أوقعنا أنفسنا في وضع يزداد فيه تدهور العولمة".

وأكد الملياردير راي داليو، مؤسس صندوق التحوط Bridgewater، بأن هناك "خطرًا وجوديًا لوقوع حرب دولية". وأضاف أن المطلوب هو "وسط سياسي قوي، أقوى من المتطرفين".

القيادة الأمريكية المفقودة

يعود السبب الجذري بحسب ديمون للعديد من هذه المشاكل للافتقار إلى القيادة الأمريكية.

وقال ديمون إنه واثق من أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية ستظل قوية، على الرغم من التوترات التي تصاعدت بعد قرار أوبك + خفض إنتاج النفط في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف: "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة حليفان منذ 75 عامًا. لا أستطيع أن أتخيل أي حلفاء يتفقون على كل شيء وليس لديهم مشاكل. سيعملون عليها وسيظلون حلفاء للمضي قدمًا".

وتعليقًا على احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة، قال ديمون إنه بينما لا يزال الإنفاق التجاري وإنفاق المستهلك الأمريكي قويًين في الوقت الحالي، فمن المحتمل أن ينفد الأمريكيون من "الأموال الزائدة" في منتصف العام المقبل.

قال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ Goldman Sachs، في نفس الجلسة، بأنه يعتقد أيضًا أن الركود في الولايات المتحدة أمر محتمل.

بدأت مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتي تستمر حتى 27 أكتوبر، في العام 2017 في إطار "رؤية 2030" لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي خطة لجذب الاستثمار الدولي وفطم الاقتصاد عن النفط.