أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في الأشهر الأخيرة، كانت الروبوتات على رأس اهتمامات الكثيرين ممن يتتبعون صناعة وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل محاولة إيلون ماسك استخدام انتشار الحسابات المزيفة للخروج من صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء تويتر. ولكن الروبوتات ليست مجرد تحدٍ لتويتر.

لينكدإن ليس محصنا ضد السلوك المضلل، والذي يقول الخبراء إنه قد يكون من الصعب اكتشافه وغالبًا ما يرتكبه أشخاص سيئون متطورون وقابلون للتكيف. واجه الموقع في العام الماضي انتقادات بشأن الحسابات التي تحتوي على صور ملفات شخصية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تُستخدم لتسويق أو دفع العملات المشفرة، وغيرها من الملفات الشخصية المزيفة التي تدرج شركات كبرى كأصحاب عمل أو تتقدم لفرص عمل رفيعة المستوى.

قالت الشركة لـ CNN Business، بأن الموقع يعمل الآن على طرح ميزات جديدة لمساعدة المستخدمين على تقييم مصداقية الحسابات الأخرى قبل التعامل معها، في محاولة لتعزيز الثقة في النظام الأساسي الذي غالبًا ما يكون مفتاحًا للبحث عن الوظائف وإجراء الاتصالات المهنية.

قال أوسكار رودريغيز نائب رئيس إدارة المنتجات في LinkedIn في مقابلة: "بينما نستثمر باستمرار في دفاعاتنا ضد السلوك المزيف، أفضل دفاع من وجهة نظري هو تمكين أعضائنا في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية المشاركة".

تقول LinkedIn، المملوكة لشركة Microsoft، إنها تزيل بالفعل 96٪ من الحسابات المزيفة باستخدام الدفاعات الآلية. أزالت الشركة في النصف الثاني من العام 2021، 11.9 مليون حساب مزيف عند التسجيل و4.4 مليون حساب آخر قبل أن يتم الإبلاغ عنها من قبل مستخدمين آخرين، وفقًا لتقرير الشفافية الأخير.

ومع ذلك، بدءًا من هذا الأسبوع، سوف يوفر LinkedIn لبعض المستخدمين فرصة تأكيد ملفاتهم الشخصية باستخدام عنوان البريد الإلكتروني للعمل أو رقم الهاتف. سيتم دمج هذا التحقق في قسم جديد، "حول هذا الملف الشخصي" والذي سيُظهر أيضًا وقت إنشاء ملف تعريف آخر تحديث له، لمنح المستخدمين سياقًا إضافيًا حول حساب قد يفكرو في الاتصال به. إذا تم إنشاء حساب مؤخرًا ولديه علامات حمراء أخرى محتملة، مثل سجل عمل غير عادي، فقد يكون ذلك علامة على أنه يجب على المستخدمين المتابعة بحذر عند التفاعل معه.

سيكون خيار التحقق متاحًا لعدد محدود من الشركات في البداية، ولكنه سيصبح متاحًا على نطاق أوسع بمرور الوقت، وسيتم طرح قسم "حول هذا الملف الشخصي" عالميًا في الأسابيع المقبلة، وفقًا للشركة.

ستبدأ المنصة أيضًا في تنبيه المستخدمين إذا كانت الرسالة التي تلقوها تبدو مشبوهة مثل تلك التي تدعو المستلم لمواصلة المحادثة على منصة أخرى بما في ذلك واتساب (خطوة شائعة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة) أو أولئك الذين يطلبون معلومات شخصية.

هذا النهج فريد إلى حد ما بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي. يسمح معظمها بما فيها LinkedIn، للمستخدمين بالإبلاغ عن الأمر عندما يشتبهون في سلوك كاذب ولكن لا يقدمون بالضرورة أدلة حول كيفية اكتشافه. تقدم العديد من الخدمات أيضًا خيارات التوثيق للمشاهير والشخصيات العامة الأخرى فقط.

تقول LinkedIn إنها حسنت أيضًا تقنيتها للكشف وإزالة الحسابات التي تم إنشاؤها باستخدام الصور التي تم إنشاؤها بالكامل بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي للملفات الشخصية.

تقدمت التكنولوجيا المستخدمة في إنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لأشخاص مزيفين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولكن لا تزال هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن صورة شخص ما قد تم إنشاؤها بواسطة جهاز كمبيوتر.