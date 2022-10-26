دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تفاعلا على تويتر، بعد اعتذاره لأنه "أعطى ظهره" لجزء من الحضور، وذلك خلال مشاركته في "مبادرة مستقبل الاستثمار". السعودية.

وقال وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في المبادرة: "من العادات السعودية أننا عندما نتحدث لا نعطي ظهرنا للآخرين".

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا: "فأعتذر إذا كنت أعطي ظهري لأي أحد"، حسب قوله.

وأضاف وزير الطاقة السعودي قائلا: "أعتقد أنه كان يجب على المنظمين أن يضعوا هذا الأمر بعين الاعتبار لأن من الأدب بالنسبة لنا نحن السعوديون ألا نعطي ظهرنا لأحد بل نتحدث معه وجها لوجه"، حسب تعبيره.

وأثار موقف الأمير عبدالعزيز بن سلمان تفاعلا على تويتر، إذ اعتبر مغردون أن تصرفه فيه الكثير من "ٌقوة الشخصية".

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