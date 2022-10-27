الدولار يلامس 23.. الجنيه المصري يهبط إلى أدنى مستوى في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت قيمة الجنيه المصري، الخميس، هبوطًا كبيرا بعد ساعات قليلة من إعلان البنك المركزي عن تحرير سعره وفقا لقوى العرض والطلب ضمن "نظام سعر صرف مرن"، مع اقتراب سعر الدولار الأمريكي الواحد من 23 جنيها مصريا.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، وصل سعر الدولار إلى 22.85 جنيه للشراء و22.96 جنيه للبيع، وهو أدنى مستوى في تاريخه، بعدما كان سعر الدولار حوالي 19.70 جنيه، أمس الأربعاء. وبلغ سعر اليورو 22.89 جنيه للشراء و23.01 للبيع، والريال السعودي 6.079 جنيه للشراء و6.11 للبيع، والدينار الكويتي 73.82 جنيه للشراء و74.19 للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في وقت سابق الخميس، عن عدة قرارات من بينها رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس وتحرير سعر الصرف وإلغاء تدريجي تدريجي للقرار الصادر في فبراير/شباط من عام 2022 حول "الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيرادات"، مشيرا إلى أن القرار سيُلغى في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعقب ذلك، أعلنت الحكومة المصرية، التوصل لاتفاقات للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار على النحو التالي: 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، لتمويل الموازنة المصرية.