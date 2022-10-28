كريدي سويس يعلن عن إعادة هيكلة "جذرية" بدعم سعودي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال بنك "كريدي سويس" السويسري إنه سيجمع أربع مليارات دولار للتغلب على المصاعب التي واجهها وسيضاعف جهوده في إدارة الشؤون المالية لأثرياء العالم.

كشفت الشركة عن خطة تحول "جذرية" قالت إنها ستتركها "بنكًا أقوى وأكثر مرونة وكفاءة". ويعني هذا الجهد أنه سيخفض 9000 وظيفة بدوام كامل بحلول نهاية عام 2025 ، مع 2700 وظيفة في القريب العاجل.

وقال أولريش كورنر الرئيس التنفيذي في بيان "هذه لحظة تاريخية لكريدي سويس".

وقال المصرف إنه لديه بالفعل تعهد يصل إلى 1.5 مليار دولار من البنك الأهلي السعودي، مما يمنحه حصة تقل قليلاً عن 10٪.

فشل الإعلان في طمأنة المستثمرين - خاصة أن أنباء عن خسارة البنك قرابة 4 مليارات دولار في الربع الثالث، صاحبته. تراجعت أسهم بنك كريدي سويس بنسبة 15٪ في التعاملات الصباحية في زيورخ، يوم الخميس.

وعزا البنك أداءه المالي إلى تقلبات السوق واسعة النطاق والاضطرابات الاقتصادية العالمية التي دفعت العملاء إلى تجنب المخاطر إلى جانب تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الخاصة به.

قال رئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان إنه مقتنع بأن بنك كريدي سويس لديه الآن "مخطط للنجاح". سيتم اصلاح المصرف الاستثماري بشكل كبير، والتخلص من جزء كبير من الأصول الخطرة ، وفصل CS First Boston ، وهي وحدة مستقلة ستضم أسواق رأس المال الخاصة بها والأعمال الاستشارية.

وكجزء من جهوده لتقليص حجم بنكه الاستثماري ، سيقوم Credit Suisse أيضًا بتحويل "جزء كبير" من مجموعة منتجات خاصة به إلى كونسورتيوم من المستثمرين بقيادة Apollo Global Management ، شركة الأسهم الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف Credit Suisse إلى خفض التكاليف بمليارات الدولارات. كشف البنك مؤخرًا عن تطلعه لبيع فندق سافوي الشهير في زيورخ وباع حصته في شركة التكنولوجيا المالية Allfunds.

فتح صفحة جديدة

يتطلع كريدي سويس إلى بدء فصل جديد بعد فترة صعبة أضرت بأعماله وسمعته. أحد الأخطاء الفادحة هو انهيار صندوق التحوط الأمريكي Archegos Capital العام الماضي، والذي كلف البنك 5.5 مليار دولار. وجد تحقيق خارجي مستقل في وقت لاحق "فشلًا في إدارة المخاطر بشكل فعال".

في وقت سابق من هذا الشهر، أدت تكهنات وسائل التواصل الاجتماعي بأن البنك على وشك الانهيار إلى دفع الأسهم في مغامرة محفوفة بالمخاطر.

قال المحللون إن بنك كريدي سويس لديه ما يكفي من رأس المال لتلبية المتطلبات التنظيمية والسيولة اللازمة للتعامل مع أي صدمة محتملة. لكن بنك كريدي سويس قال يوم الخميس إنه تضرر من الاضطرابات.

وانخفضت الأصول الخاضعة للإدارة إلى 1.4 تريليون دولار، متراجعة بنحو 54 مليار دولار خلال الربع مع قيام العملاء بسحب أموالهم.

وقال البنك: "خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر 2022، بعد تغطية الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي السلبية القائمة على شائعات غير صحيحة، شهد بنك كريدي سويس تراجعا كبيرا في الودائع والأصول تحت الإدارة".