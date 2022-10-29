أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد أن أصبح إيلون ماسك الآن يمتلك تويتر- وعلى الرغم من أنه دخل بالتأكيد إلى الشركة بطريقة غير منتظمة، لا يزال كل من الموظفين والجمهور في حيرة من أمرهم بشأن ما يخطط لفعله.

لا تزال القرارات التبعية الكبيرة قائمة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم السماح للرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى المنصة، على الرغم من أنه يدّعي أنه يفضل تطبيق Truth Social الخاص به.

كما يأتي في وقت حرج في السياسة الأمريكية. لم يتبق سوى أيام قليلة على الانتخابات النصفية المهمة. لا يقتصر الأمر على قيام السياسيين أحيانًا بتوسيع القواعد في الفترة التي تسبق الانتخابات، ولكن الجهات الفاعلة الأجنبية التي تهدف إلى تعطيل العملية غالبًا ما تدير عمليات على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف نشر معلومات مضللة.

تناول ماسك يوم الجمعة سؤال ترامب، مغردا: "سيشكل تويتر مجلس اشراف على المحتوى له وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع". وأضاف "لن يتم اتخاذ أي قرارات رئيسية بشأن المحتوى أو إعادة حساب ما قبل انعقاد ذلك المجلس."

أشار هذا البيان إلى شيئين: أولاً، يبدو أن "رئيس تويتر"غير معتاد على أساسيات شركته الخاصة، نظرًا لأن تويتر لديه بالفعل مجلس للسياسات. ثانيًا، والأهم من ذلك، يبدو أن ماسك يحاول بالفعل إبعاد نفسه عن القرار الأكثر أهمية الذي يمكن أن يتخذه تويتر تحت إشرافه.

لبعض الوقت الآن، استمتع ماسك بكونه على الهامش، قادرًا على توجيه الانتقادات إلى تويتر دون الاضطرار إلى إدارة النشاط التجاري (الذي يعتمد على المعلنين الذين لا يريدون أن تكون علاماتهم التجارية قريبة من خطاب الكراهية) وسن سياسات فعلية. الآن هو في مقعد السائق.

يحاول ماسك إيجاد توازن صعب. لقد قال إنه سيدير ​​تويتر بطريقة أقرب إلى الحكم المطلق لحرية التعبير. لكنه من الواضح أنه يفهم أن بعض القواعد ستكون سارية، حيث سعى إلى طمأنة المعلنين أن المنصة "من الواضح أنها لا يمكن أن تصبح مكانًا مجانيًا للجميع، حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب".

ولكن، إذا كانت القواعد مطبقة، فهذا يعني أن الإجراءات التأديبية يجب أن تكون موجودة أيضًا، وهذا يعني أن ماسك سيجد نفسه في وضع يضطر فيه إلى صفع المستخدمين بإجراءات عقابية.

بعبارة أخرى، لن يكون لدى ماسك خيار سوى فرض رقابة فعالة على الناس.

ماذا يحدث عندما يصبح "المطلق لحرية التعبير" فجأة الشخص المسؤول عن الرقابة على المنصة؟ كيف سيتعامل ماسك مع انتقادات قاعدته الجماهيرية عندما يتهمونه بمناهضة حرية التعبير؟

في غضون ذلك، ليس من الواضح ما هي القواعد التي يتم تطبيقها حاليًا أم لا على تويتر. غرّد ماسك يوم الجمعة أن "أي شخص موقوف لأسباب طفيفة ومشكوك فيها سيُطلق سراحه من سجن تويتر". يشير ذلك إلى أنه يعتقد أن بعض القواعد "ثانوية ومشكوك فيها" ولا ينبغي فرضها - على الأقل بالطريقة التي كانت عليها في الماضي.

لا يزال معظم الموظفين في حالة من الجهل في الشركة بعد أن تولى ماسك الملكية ونفي فريق القيادة التنفيذية السابق. لم يكن هناك حتى الآن اجتماع شامل في تويتر لإبلاغ الموظفين بالقرارات والتغييرات الرئيسية الجارية. وفريق التواصل المؤسسي في تويتر، الذي عادة ما يكون مستجيبًا تمامًا لاستفسارات الصحفيين، أصبح غامضًا.

غالبًا ما يُشار إلى موقع تويتر على أنه أحد مواقع التواصل الاجتماعي. لكن هذا يقلل من شأن ما هو عليه. إنه أكثر من ذلك بكثير. إنه واحد من أكثر منصات التواصل تأثيرًا في العالم - وفي الوقت الحالي، خلال هذا الوقت المحوري بشكل خاص، ليس هناك يد ثابتة على دفة القيادة.