الأردن يعلن خفض أسعار البنزين خلال نوفمبر

نشر الاثنين ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الحكومة الأردنية خفض أسعار البنزين خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما رفعت قيمة الديزل والكاز.

ويوم الاثنين قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين بنوعيه 90 و95، وفقا للأسعار العالمية تخفيض أسعار البنزين (أوكتان 90) والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 15 فلساً لكل منهما، حسبما أوردت قناة "المملكة" الرسمية.

بموجب القرار، يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في الشهر المقبل 910 فلس/لتر بدلا من 925 فلس/لتر، والبنزين (أوكتان 95) 1155 فلس/لتر بدلا من 1170 فلس/لتر.

في حين قررت اللجنة رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلسًا لكل منهما، ليصبح سعري الديزل والكاز 860 فلس/لتر بدلاً من 825 فلس/لتر، فيما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة (9.8 دولار).