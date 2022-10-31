نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حتى بمعايير فيسبوك، كان 2021 عامًا صعبًا. أثارت سلسلة من التقارير السيئة المستندة إلى تسريبات من المبلغين عن المخالفات أسئلة غير مريحة حول تأثير فيسبوك على المجتمع؛ استمرت الشركة في الترنح من المخاوف بشأن استخدام منصتها لتنظيم أعمال الشغب في 6 يناير في الكابيتول الأمريكي؛ وتغييرات الخصوصية من أبل تهدد النشاط الإعلاني الأساسي. في هذه الأثناء، كان المستخدمون الشباب يتدفقون على تيك توك.

في حدث ضمن الواقع الافتراضي في 28 أكتوبر 2021، حاول الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ قلب الصفحة. أعلن زوكربيرج أن شركة فيسبوك ستغير اسمها إلى Meta وستبدأ في بناء نسخة مستقبلية من الإنترنت تسمى "Metaverse".

بعد عام واحد ومليارات الدولارات، لا يزال ما يسمى بالـ "ميتافيرس" يبدو بأنه بعيد المنال، هذا إذا ظهر يوما ما. ولا تزال الشركة التي كانت تُعرف سابقًا باسم فيسبوك تعمل في مجال وسائل التواصل الاجتماعي إلى حد كبير، وهي شركة تواجه ضغوطًا مالية أكبر مما كانت عليه عندما أعلنت عن التغيير.

سماعاتQuest 2 للواقع الافتراضي من Meta المخصصة للمستهلكين، والتي تم إصدارها قبل عامين، تحظى بشعبية في فئتها ولكنها لا تزال منتجًا متخصصًا بشكل عام. أحدث سماعة رأس، وهي Quest Pro يبلغ سعرها 1500 دولار، وهي مخصصة لعملاء المؤسسات. كما أن تطبيق الواقع الافتراضي الاجتماعي الرائد Horizon Worlds من Meta يبدو وكأنه مدينة أشباح.

في حين أن بعض العلامات التجارية قامت منذ ذلك الحين بوضع رهانات محسوبة على metaverse ، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان المستهلكون يريدون فعلاً العمل أو اللعب فيه، أو حتى معرفة ما يعنيه المصطلح الذي يصعب تحديده. تشير Metaverse ، بشكل عام، إلى نوع من العالم الافتراضي الذي يمكن للناس التجول فيه، بالإضافة إلى فكرة جعل الإنترنت أكثر انتشارًا وترابطًا.

وفي الوقت نفسه، تتقلص الأعمال الأساسية لشركة Meta لأنها تواجه منافسة متزايدة من TikTok وصناعة الإعلانات في تراجع وسط مخاوف الركود التي تلوح في الأفق. أعلنت الشركة هذا الأسبوع عن انخفاض في الإيرادات لثاني ربع على التوالي وشهدت انخفاضًا في الأرباح بمقدار النصف عن العام السابق. أصبحت تبيع المزيد من الإعلانات، ولكنها تجني أموالًا أقل، ويتباطأ نمو المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. بعد الوصول إلى سقف بقيمتها السوقية يبلغ 1 تريليون دولار لأول مرة في الصيف الماضي، أصبحت تساوي الآن ربع ذلك المبلغ.

خسرت "ميتا" 9.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 في جهودها ضمن Metaverse وتتوقع أن "تنمو الخسائر من الوحدة بشكل كبير على أساس سنوي" في عام 2023. وقد دفع هذا حتى بعض مؤيدي Meta لحثها على إعادة التفكير في تحول استراتيجيتها، وربما إبطائها.

تحول مفاجئ

على الرغم من الإعلان عن تغيير الاسم قبل عام، إلا أن التحول من فيسبوك إلى ميتا كان لسنوات في طور الإعداد. قال زوكربيرغ في الماضي إنه رهان طويل الأجل للشركة، وليس تحولًا بين عشية وضحاها. بدأ مع شراء فيسبوك لـ Oculus VR في عام 2014، وفي السنوات التي تلت ذلك، طرحت الشركة سلسلة من سماعات الرأس التي تزداد قدرتها، وبأسعارها المعقولة، وقابليتها للحمل.

أحدث سماعة رأس من ميتا،Quest Pro ، تعتبر أول جهد لها للجمع بين تجربة VR الغامرة والعالم الحقيقي. يمكنها عرض نص وتفاصيل دقيقة في الواقع الافتراضي، وتتبع عينيك وميزات وجهك لمنحك إحساسًا بالاتصال بأشخاص آخرين في مساحات افتراضية، وإظهار منظر للعالم من حولك بالألوان مع السماح لك بالتفاعل مع الأشياء الرقمية، جميع الإيماءات نحو هدف ميتا المتمثل في جذب المزيد من مستخدمي الأعمال.

يقول بعض خبراء التكنولوجيا إن هناك إمكانية لهذه المنتجات، بما في ذلك في مكان العمل، ولكن على المدى القريب، يظل اعتمادها من قبل المستخدمين العاديين غير مؤكد في أحسن الأحوال.

سماعة الرأس ليست هاتفًا ذكيًا

بالنسبة إلى زوكربيرغ و"ميتا"، فإن هذا يشكل تحديًا فريدًا. نجح زوكربيرغ في تحويل عمليات فيسبوك مرة من سطح المكتب إلى الأجهزة المحمولة بعد فترة وجيزة من طرح الشركة للجمهور، وهي خطوة ساعدت في زيادة نشاطها الإعلاني وضمان هيمنتها على مدار العقد التالي. لكن الهواتف الذكية كانت موجودة بالفعل في كل مكان في ذلك الوقت.

الآن، تحاول الشركة أن تكون رأس حربة في تقنية جديدة وتأمل أن يحذو المستهلكون حذوها.

لقد وضعت "ميتا" التحول كنوع من الضرورة الوجودية للشركة. بعد أن أضرت تغييرات تتبع تطبيق أبل بقدرة "ميتا" على توجيه الإعلانات لمستخدميها، لا ترغب الشركة في الاعتماد على أي أجهزة خارجية أو متجر تطبيقات في المستقبل. ولكن هناك فرق كبير بين النظر إلى شاشة الكمبيوتر أو الهاتف الذكي وارتداء سماعة الرأس.

تواجه "ميتا" أيضًا تحديًا هائلاً عندما يتعلق الأمر بعرض محتوى VR الذي يُعجب المستخدمون بمظهره ويريدون استخدامه بشكل متكرر. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا في صحيفة وول ستريت جورنال، تُظهر الوثائق الداخلية أن Horizon Worlds لديها أقل من 200 ألف مستخدم نشط شهريًا، رقم لا يُقارن بشركة لديها 3.7 مليار مستخدم نشط شهريًا عبر خدماتها المختلفة. قال متحدث باسم ميتا للصحيفة إنه "من السهل أن تكون ساخرًا بشأن ميتافيرس" لكن الشركة تعتقد أنه "مستقبل الحوسبة".