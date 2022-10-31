البنك المركزي الأمريكي يتجه إلى رفع الفائدة مجددا في اجتماعه المقبل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مرة أخرى، الأربعاء، في رابع زيادة كبيرة على التوالي. ولا يزال من الممكن حدوث زيادة أخرى بهذا الحجم في ديسمبر.

لكن السؤال الكبير بالنسبة للعديد من المستثمرين، والمستهلكين الأمريكيين، هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرسل الاقتصاد إلى الركود مع هذه الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة.

هناك آمال في أن يكون أي تراجع معتدل، ولكن هذه منطقة مجهولة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. لم يضطر رؤساء البنك المركزي السابقون آلان جرينسبان وبن برنانكي ووزيرة الخزانة الحالية جانيت يلين إلى رفع أسعار الفائدة مرات عديدة متتالية بمثل هذه النسب الكبيرة.

من غير الواضح ما الذي سيفعله كل هذا التشديد بالاقتصاد. بدأ سوق الإسكان بالفعل في إظهار بعض علامات التوتر. ارتفعت عائدات السندات بسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ونتيجة لذلك، ارتفعت معدلات الرهن العقاري، بشكل كبير جدًا هذا العام.

هناك أيضًا مجموعة متزايدة من المشرعين الديمقراطيين الذين يحذرون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين ويدعون لإبطاء رفع أسعار الفائدة لأنهم يخشون أن تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشديدًا إلى الركود.

ولكن طالما ظل سوق الوظائف في حالة جيدة، فمن المحتمل أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التركيز فقط على تفويضه الخاص باستقرار الأسعار وتجاهل كل تلك الأشياء المتعلقة بالحد الأقصى من العمالة.

قد يؤدي الانتعاش القوي في الناتج المحلي الإجمالي، أو الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثالث بعد ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي إلى تهدئة بعض، ولكن ليس كل، مخاوف الركود. وقد يدفع ذلك أيضًا الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة موقفه لرفع سعر الفائدة، حتى لو كانت هذه السياسة تخاطر بالتسبب في ركود في المستقبل.

يُعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قبل يومين فقط من صدور التقرير التالي عن سوق العمل. يتوقع الاقتصاديون حدوث تباطؤ في نمو الوظائف، ولكن ليس تباطؤًا كبيرًا.

ووفقًا لتقديرات رويترز، يتوقع الخبراء إضافة 200 ألف وظيفة في أكتوبر، انخفاضًا من الوظائف الجديدة التي بلغت 263 ألفًا في سبتمبر.

من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة، الذي انخفض إلى 3.5٪ في سبتمبر، إلى 3.6٪ هذا الشهر. لكن هذا لا يزال بالقرب من أدنى مستوى خلال نصف قرن.