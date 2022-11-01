دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن ارتفاع صافي الدخل في الربع الثالث من عام 2022 إلى 42.4 مليار دولار أمريكي، في زيادة بلغت 12 مليار دولار أمريكي تقريبا عن الربع الثالث من عام 2021.

وكشفت أرامكو عن بياناتها المالية للربع الثالث من هذا العام إذ بلغ صافي الدخل 42.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ30.4 مليار دولار أمريكي لعام 2021.

وكشفت الشركة أن صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل بلغ 54 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ36.3 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2021.

أما التدفقات النقدية الحرة فبلغت قيمتها 45 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ28.7 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من العام الماضي.

وانخفضت نسبة المديونية من 12.0% نهاية عام 2021 إلى 4.1% في 30 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وقالت الشركة إنها دفعت ف الربع الثالث توزيعات أرباح بمقدار 18.8 مليار دولار أمريكي عن الربع الثاني للعام الجاري وستدفع المبلغ نفسه عن الربع الثالث من العام في الرابع الرابع.

وعلّق رئيس أرامكو، أمين بن حسن الناصر، على هذه البيانات بالقول: "تعزز أرباح أرامكو السعودية القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث قدرتنا المؤكدة على تحقيق قيمة كبيرة من خلال إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب والإنتاج، الذي يُعد من بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية، وفي تكامله الإستراتيجي مع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق".

وتابع الناصر بالقول: "ومع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط سيستمر في النمو لما تبقى من العقد الجاري نظرًا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة"، حسب رأيه.