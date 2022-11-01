إيلون ماسك يعرض 8 دولارات شهريًا للاشتراك في "تويتر بلو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مواجهة انتقادات لخطته لتحصيل 19.99 دولار شهريًا من مستخدمي "تويتر" الراغبين في الحصول على توثيق حساباتهم أو الاحتفاظ بحساباتهم موثقة، قدم إيلون ماسك عرضًا بديلًا.

وأعلن ماسك، الثلاثاء، أنه يخطط لتحصيل 8 دولارات شهريًا مقابل خدمة الاشتراك في توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء، المسماة Twitter Blue.

وقال ماسك، في تغريدة، إن "نظام اللوردات والفلاحين الحالي في تويتر لمن يملك علامة التوثيق الزرقاء أو لا يملكها مجرد هراء"، وأضاف: "القوة للشعب! الأزرق مقابل 8 دولارات شهريًا".

وكشف ماسك المزيد من التفاصيل عن خطته الجديدة. وقال إن المشتركين سيحصلون على الأولوية في الردود والبحث، بالإضافة إلى القدرة على نشر محتوى فيديو وصوت أطول، مع ظهور نصف عدد الإعلانات التي تظهر للمستخدمين بدون اشتراك. وأضاف: "سيعطي هذا أيضًا تويتر تدفقًا للإيرادات لمكافأة صانعي المحتوى".