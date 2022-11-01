أسعار البنزين في الإمارات لنوفمبر.. هذه نسبة الارتفاع مقارنة بأكتوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول عن أسعار الوقود في الدولة لشهر نوفمر/تشرين الثاني الجاري، والتي شهدت ارتفاعا بمقدار يتراوح بين 25 و29 فلسا للتر الواحد.

وجاءت أسعر الوقود في الدولة على الشكل الآتي، إذ أصبح سعر البنزين الممتاز من فئة "Super 98" يساوي 3.32 درهما للتر الواحد، في حين سجل "Special 95" (خصوصي) سعر 3.20 درهما للتر.

أما فئة "إي بلس 91" فأصبح سعر لترها 3.13 درهما للتر الواحد.

وتم تسعير لتر الديزل عند 4.01، وفق ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

وارتفع سعر لتر الممتاز بمقدار 29 فلسا من 3.03 درهما في أكتوبر/تشرين الأول، في حين ارتفع سعر الخصوصي بمقدار 28 فلسا.

أما سعر "إي بلس" فارتفع أيضا بمقدار 28 فلسا، في حين ارتفع سعر الديزل بمقدار 25 فلسا.

ورغم الارتفاع، إلا أن أسعار البنزين لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لم تصل إلى أسعار شهر سبتمبر/أيلول، في حين تجاوز سعر الديزل الحالي سعره في ذلك الشهر، إذ سجل في سبتمبر/أيلول 3.87 درهما للتر.

وكان قد أصدر تحالف "أوبك بلس" قرارا بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.