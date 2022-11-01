أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يفكر تويتر في تقديم الحسابات الموثقة للمستخدمين الذين يرغبون في دفع 19.99 دولارًا شهريًا مقابل الخدمة، وقد يزيل علامة التوثيق للمستخدمين الحاليين إذا لم يبدأوا في الدفع مقابل المنتج في غضون 90 يومًا، وفقًا لـ وثائق داخلية لتويتر اطلعت عليها CNN.

من المحتمل أن تتغير الخطة والأسعار، حيث يعمل مالك تويتر الجديد الملياردير إيلون ماسك على وضع بصمته على واحدة من أهم منصات التواصل الاجتماعي في العالم. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان قد يتم إعفاء بعض المستخدمين من دفع الرسوم؛ فحسابات العديد من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، على سبيل المثال موثقة على تويتر.

ستعمل التغييرات على تحديث ميزة تويتر المدفوعة الحالية والمعروفة باسم Twitter Blue ، والتي تكلف حاليًا 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا ومتاحة في أربع دول بما في ذلك الولايات المتحدة، لتشمل ميزة التحقق. وفقًا لوثائق داخلية شاهدتها CNN ، يبدو أن ميزة الدفع مقابل التحقق لن يتم طرحها إلا في تلك البلدان الأربع في البداية وسيتم تسعيرها بسعر 19.99 دولارًا في الشهر.

كانت The Verge أول من أشار إلى خطة التسعير المقترحة يوم الأحد. ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب CNN للتعليق.

وكتب ماسك على موقع تويتر يوم الأحد، "يتم تجديد عملية التوثيق بالكامل الآن". في وقت لاحق من ذلك اليوم، انخرط ماسك في استطلاع نشره جيسون كالكانيس، وهو عضو في الدائرة المقربة من الملياردير، متسائلاً عن المبلغ الذي سيدفعونه ليتم توثيق الحساب على المنصة. واختارت الغالبية العظمى من المستجيبين خيار "لن أدفع".

غرد ماسك رداً على الاستطلاع، قائلا: "مثير للاهتمام".

وكان قد تحرك ماسك سريعًا عبر اجراء تغييرات على تويتر، بما في ذلك إقالة كبار مسؤوليه التنفيذيين. في تغريدات خلال عطلة نهاية الأسبوع، أجرى ماسك استطلاع رأي لمتابعيه حول ما إذا كانوا سيعيدون Vine ، خدمة الفيديو القصيرة المتوقفة على تويتر، وقال "تمامًا" ردًا على اقتراح أحد المستخدمين بإعادة التفكير في عدد الأحرف المسموح به في التغريدات على المنصة. ليس من الواضح مدى التزام ماسك بمتابعة أي من هذه التغييرات أو كلها.

على الرغم من أن العلامة الزرقاء أصبحت كرمز حالة للمستخدمين، إلا أنها مصممة أيضًا لضمان قدرة المستخدمين على تمييز الحسابات الأصلية، خاصةً بالنسبة للمشاهير والعلامات التجارية والحسابات المؤثرة الأخرى.

وجعل ماسك، الذي قال سابقًا إنه يريد "هزيمة روبوتات البريد العشوائي"، من انتشار الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة على تويتر أمرًا محوريًا في جهوده للخروج من الصفقة، قبل عكس المسار في وقت سابق من هذا الشهر والمضي قدمًا في عملية الاستحواذ.