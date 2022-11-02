أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حذر الخبير الاقتصادي لاري سمرز من طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية معاقبة صناعة النفط بسبب ارتفاع الأسعار من خلال فرض ضريبة أرباح غير متوقعة.

قال سمرز على تويتر الثلاثاء: "لست متأكدًا [أنا] من فهم الحجة لفرض ضريبة أرباح غير متوقعة على شركات الطاقة". وأضاف: "إذا قللت من الربح، فسوف تثبط الاستثمار وهو عكس هدفنا."

كان سمرز، وهو اقتصادي ديمقراطي بارز وكبير مستشاري الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما، في بعض الأحيان من أشد منتقدي بايدن. لقد دق ناقوس الخطر في وقت مبكر من العام الماضي بشأن التضخم، محذرا من أن خطة بايدن لإنقاذ أمريكا تخاطر بالاقتصاد وإثارة التضخم.

تحدث بايدن يوم الاثنين عن أرباح شركات النفط الكبرى المذهلة وأثار احتمال فرض عقوبات ضريبية إذا لم تستثمر شركات النفط والغاز بقوة أكبر في الإمدادات الجديدة لخفض الأسعار.

قال بايدن من غرفة روزفلت، إلى جانب وزيرة الخزانة جانيت يلين ووزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم إن "الأرباح القياسية اليوم ليست لأنهم يفعلون شيئًا جديدًا أو مبتكرًا.. الأرباح هي مكاسب غير متوقعة للحرب" وأضاف: "لقد طفح الكيل."

سلط الديمقراطيون الضوء على ارتفاع الأرباح والعائدات السخية للمساهمين في شركات ExxonMobil و Shell و Chevron وغيرها من شركات النفط الكبرى في وقت يعاني فيه الأمريكيون من ارتفاع أسعار البنزين.

سجلت إكسون وحدها أرباحًا ربع سنوية بلغت 18.7 مليار دولار، بزيادة 177٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وهذا يعادل 2،350 دولارًا أمريكيًا في الثانية.

كانت شركات النفط الكبرى تسحق بقية سوق الأسهم مؤخرًا - ارتفع سعر سهم Exxon بنسبة 81٪ حتى الآن هذا العام. من ناحية أخرى، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 19٪ هذا العام وهو في طريقه لتسجيل أسوأ عام له منذ عام 2008.

لكن النفط صناعة معروفة بأنها تزدهر وتنتهي. خسرت شركات النفط مليارات الدولارات - وأفلس الكثير - في عام 2020 عندما انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق خلال ركود كوفيد.

لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على انتقادات سامرز. وليس من المستغرب أن ترد صناعة النفط نفسها على الحديث عن ضريبة أرباح غير متوقعة.

قال مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، في بيان يوم الإثنين، إنه بدلاً من "أخذ الفضل في انخفاض الأسعار وتحويل اللوم عند زيادات الأسعار"، يجب على إدارة بايدن "أن تكون جادة" بشأن معالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب.

وحذر معهد البترول الأمريكي من أن زيادة الضرائب على صناعة النفط من شأنه أن يثبط الاستثمار في الإنتاج الجديد - "على العكس تمامًا مما هو مطلوب".