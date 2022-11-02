أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- إن حرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التضخم ليست مؤلمة فقط لمشتري المنازل والأشخاص الذين لديهم ديون على بطاقات الائتمان. تتعرض "بلاد العم سام" لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضًا.

إن تكلفة تمويل جبل الديون الأمريكية المتزايد آخذة في الارتفاع بسرعة حيث يسارع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإخماد حريق التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ قرابة 9 تريليونات دولار.

خلال السنة المالية 2022 وحدها، دفعت الحكومة الفيدرالية 475 مليار دولار من مدفوعات الفوائد الصافية، في ارتفاع عن العام السابق الذي شهد دفع 352 مليار دولار، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية. يعتبر هذا أكثر مما أنفقته الحكومة على مكافآت المحاربين القدامى ووسائل النقل - مجتمعة. كما يقترب من الـ 677 مليار دولار التي تم إنفاقها على التعليم.

بحلول عام 2025 أو 2026، قد تصل الولايات المتحدة إلى مرحلة قاتمة: قد تتجاوز مدفوعات الفائدة الفيدرالية ميزانية الدفاع الكاملة للبلاد، وفقًا لتحليلات Moody. على سبيل المثال، بلغ الإنفاق الدفاعي 767 مليار دولار في السنة المالية 2022.

على الرغم من عدم وجود سبب وجيه للشك في قدرة واشنطن على سداد مدفوعات الفائدة، إلا أن التكلفة المرتفعة لتمويل ديون أمريكا البالغة 31 تريليون دولار تترك مجالًا أقل للكونغرس للإنفاق على الأولويات الأخرى، بما في ذلك كل شيء من البنية التحتية وأزمة المناخ إلى الجيش.

قال دان وايت، الخبير الاقتصادي في شركة "موديز أناليتيكس" إنه "بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات النصفية أو في عام 2024، هناك قرارات صعبة حقًا يجب اتخاذها".

لا مزيد من المال السهل

لسنوات عديدة، كانت واشنطن قادرة على الاقتراض مجانًا تقريبًا. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة منخفضة للغاية لتحفيز النمو (وتشجيع التضخم) وطالب المستثمرون في جميع أنحاء العالم بشراء ديون الولايات المتحدة. جعل هذا الموقف من السهل والميسور بالنسبة للكونغرس وإدارتي ترامب وبايدن الاقتراض بقوة.

لكن الوضع تغير بداية من ربيع عام 2021 حيث بدأ التضخم في الارتفاع في الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى. اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية إلى التحول من وضع التحفيز الطارئ إلى وضع مكافحة التضخم، وهو التحول الذي اعترف حتى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأنه حدث بعد فوات الأوان، مع الاستفادة من الإدراك المتأخر.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية حتى الآن هذا العام. ومن المتوقع على نطاق واسع رفع سعر الفائدة بحجم كبير يوم الأربعاء عندما يختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه، ورفع آخر بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر. وهذا من شأنه أن يرفع المعدلات إلى 4.5٪.

كل هذا سيجعل تمويل ديون الولايات المتحدة أكثر تكلفة بكثير في المستقبل.

ركود محتمل يلوح في الأفق

وقال وايت إن تريليونات الدولارات من الديون التي تمت إضافتها خلال إدارتي ترامب وبايدن أدت إلى تفاقم الوضع المالي بشكل كبير.

في أفضل السيناريوهات، تشق الولايات المتحدة طريقها للخروج من فوضى الديون، مع توسع الاقتصاد بوتيرة أسرع من مدفوعات الفائدة.

ولكن وايت يتخوف من أن الأمور قد لا تكون كذلك - خاصة مع وجود ركود محتمل وشيك بسبب حرب بنك الاحتياطي الفيدرالي على التضخم.

من المرجح أن يؤدي الركود إلى تفاقم المشكلات المالية من خلال خفض حجم الإيرادات الضريبية التي تحصل عليها الحكومة من الشركات والأفراد، وفي الوقت نفسه زيادة الإنفاق الحكومي على برامج شبكات الأمان الاجتماعي الأخرى.

قد يكون ما جرى في المملكة المتحدة - والانهيار المفاجئ لحكومة تراس - قصة تحذيرية. ارتفعت عائدات السندات في المملكة المتحدة بعد أن كشفت رئيسة الوزراء السابقة النقاب عن اقتراح الميزانية الذي أثار قلق المستثمرين.

بطبيعة الحال، لا تزال الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وتظل الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي. والدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم. كل هذه العوامل يجب أن تساعد في تخفيف عبء الديون المرتفعة.

قال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة بليكلي المالية: "سنكون قادرين دائمًا على سداد ديوننا لأن لدينا مطبعة". وأضاف "السؤال هو ما هو سعر الفائدة على هذا الدين."

للإجابة على هذا السؤال تداعيات عالمية لأن السندات الأمريكية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأصول الأكثر أمانًا على هذا الكوكب. فهي تساعد في تحديد تكلفة رأس المال على كل شيء من الأسهم والرهون العقارية إلى ديون الأسواق الناشئة.