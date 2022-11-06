(CNN)-- أطلقت شبكة تويتر إصدارًا محدثًا من تطبيقها الخاص على أنظمة هواتف iOS، السبت، يعد بالسماح للمستخدمين بدفع اشتراك شهري لتلقي علامة التوثيق زرقاء على ملفاتهم الشخصية، وهي ميزة اقترحها إيلون ماسك، المالك الجديد للشركة.

تم تحديد آخر تحديث للتطبيق في متجر تطبيقات آبل، مشيرًا إلى أنه سيتعين على المستخدمين الآن دفع 7.99 دولارًا شهريًا للاشتراك في Twitter Blue لتلقي علامة الموثوقية على المنصة، "تمامًا مثل المشاهير والشركات والسياسيين الذين تتابعهم بالفعل"، بحسب التحديث الجديد.

لطالما اُستخدمت علامة التوثيق لتأكيد هوية المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة والصحفيين.

ومع ذلك، فإن اختبار CNN للخدمة بعد ظهر يوم السبت، أشار إلى أن الطرح لم يكتمل بعد. لم يُظهر حساب تويتر الجديد الذي أنشأته CNN والذي اشترك في الميزة المدفوعة علامة التوثيق في ملفه الشخصي العام. يبدو أيضًا أن تويتر لا يزال يتقاضى 4.99 دولارًا، وهو سعر قديم.

أكدت إيثر كراوفورد، مديرة إدارة المنتجات في تويتر، أن الخدمة لم تكن مباشرة بعد، وكتبت في تغريدة: "إن اللون الأزرق الجديد لم يتم إصدره بعد - يستمر السعي إلى إطلاقها ولكن بعض الأشخاص قد يروننا نجري تحديثات لأننا تختبر التغييرات".

وقالت صفحة متجر التطبيقات على تويتر إن الميزة متاحة لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة. لم يتم ذكر الميزة على صفحة تويتر على متجر Google Play لأجهزة أندرويد اعتبارًا من ظهر يوم السبت.

جادل إيلون ماسك بأن السماح لجميع المستخدمين بالدفع ليتم التحقق منهم على تويتر سيزيد من تكاليف إنتاج البريد العشوائي والمعلومات المضللة. كان بعض خبراء الاعتدال في المنصات وقادة الحقوق المدنية أكثر حذرًا، مما يشير إلى أنها قد تسمح للجهات الفاعلة الخبيثة بانتحال شخصية المسؤولين الحكوميين أو السماح للجهات الفاعلة في مجال التضليل والمزودة بموارد جيدة والمدعومة من الدولة بمواصلة التلاعب بالمنصة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Color of Change، رشاد روبنسون، للصحفيين في مكالمة يوم الجمعة، إن ميزة التحقق الجديدة قد يكون لها مجموعة من النتائج غير المقصودة، محذرًا من "تأثيرات غير مسبوقة على فوضى الانتخابات".

وأضاف: "أي قزم يميني يمكنه دفع 8 دولارات... الحصول على علامة تحقق زرقاء ثم تغيير اسمه إلى CNN أو وزير خارجية (ولاية) جورجيا".