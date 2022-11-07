دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية بنسبة 19.2٪ مقارنة بفترة النصف الأول من العام الماضي، أي بما يوازي 14.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 5.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021. وذلك بنسبة ارتفاع 8.6٪.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى في الاستيراد والتصدير من وإلى مصر في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للمملكة 1.2 مليار دولار، فيما وصلت واردات القاهرة 4.3 مليار دولار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووصلت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية إلى 8.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022. وجاءت الكويت في مرتبة ثاني أكبر مصدر عربي لمصر بقيمة 1.4 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 1.3 مليار دولار. ثم سلطنة عمّان 412.5 مليون دولار، بعدها البحرين 269.1 مليون دولار.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني بقائمة أعلى الدول العربية استيرادًا من مصر بقيمة صادرات بلغت 955.2 مليون دولار. تلتها ليبيا بـ 525 مليون دولار، ثم السودان 441.4 مليون دولار، بعدها المغرب في المركز الخامس بـ 396.4 مليون دولار.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه قائمة أعلى عشر دول عربية في التصدير والاستيراد من وإلى مصر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.