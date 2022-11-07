أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قام تويتر بتأجيل خطة طرح "العلامة الزرقاء" المدفوعة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، كما أكد مصدر مطلع على القرار لشبكة CNN.

يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إطلاق المنصة إصدارًا محدثًا من تطبيق iOS يعد بالسماح للمستخدمين الذين يدفعون رسم اشتراك شهري بالحصول على "العلامة الزرقاء" على حساباتهم الشخصية، وهي ميزة اقترحها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك كطريقة لمكافحة الحسابات العشوائية على المنصة.

وُضع آخر تحديث للتطبيق في متجر تطبيقات آبل، مشيرًا إلى أنه سيتعين على المستخدمين الآن دفع 7.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا مقابل هذه الميزة ، "تمامًا مثل المشاهير والشركات والسياسيين الذين تتابعهم بالفعل". لطالما استخدمت هذه العلامة لتأكيد صحة المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة والصحفيين.

يشير اختبار CNN للخدمة بعد ظهر يوم السبت إلى أن الطرح لم يكتمل بعد قبل قرار الأحد. لم يُظهر حساب تويتر جديد أنشأته CNN والذي اختار الميزة المدفوعة، العلامة الزرقاء ضمن الملف الشخصي. يبدو أيضًا أن تويتر لا يزال يتقاضى 4.99 دولارًا، وهو سعر قديم.

يأتي قرار تأخير الطرح في الوقت الذي واجه فيه القرار الكامل لفرض رسوم على المستخدمين مقابل التحقق رد فعل شعبي واسع النطاق. في استعراض للتحدي، هدد بعض المشاهير على المنصة في عطلة نهاية الأسبوع أنهم قد يتركوا تويتر.

كما استخدمت الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان حسابها الموثق لمهاجمة حساب ماسك ونسخ صورة ملفه الشخصي وصورة الغلاف واسمه. الشيء الوحيد الذي يميز تغريدة قادمة على حساب سيلفرمان كان@SarahKSilverman .

وكتبت سيلفرمان على تويتر يوم السبت أنها مدافعة عن حرية التعبير كما أعاد حسابها تغريد المشاركات التي تدعم المرشحين الديمقراطيين.

تم تصنيف حساب سيلفرمان يوم الأحد على أنه "مقيد مؤقتًا"، مع تحذير من "وجود نشاط غير عادي من هذا الحساب" تم عرضه للزائرين قبل النقر للوصول إلى الملف الشخصي. ثم غيرت الممثلة الكوميدية حسابها مرة أخرى إلى شكله المعتاد، مع اسمها وصورتها.

وبالمثل، غيرت الشخصية التلفزيونية فاليري بيرتينيلي اسم حسابها إلى المدير التنفيذي في تويتر، حيث غردت يوم الجمعة قائلة: "كانت علامة الاختيار الزرقاء تعني ببساطة أنه تم التحقق من هويتك. سيجد المحتالون صعوبة في انتحال هويتك. لم يعد هذا ينطبق. حظا سعيدا هناك!" أجابت بعد ذلك على أحد المتابعين الذي سأل كيف لم تعد علامة التحقق سارية، فكتبت، "يمكنك شراء علامة تحقق زرقاء مقابل 7.99 دولارات شهريًا دون التحقق من هويتك."

غرد ماسك يوم الأحد قائلاً: "من الآن فصاعدًا، سيتم تعليق أي حساب على تويتر بشكل دائم يقوم بانتحال الهوية دون الإشارة إلى أن ذلك حساب ساخر." وغرد أيضًا أن تغيير الاسم على تويتر "سيؤدي إلى فقدان مؤقت لعلامة الاختيار التي تم التحقق منها."

بالإضافة إلى ذلك، قال ماسك إن مستخدمي تويتر لن يتلقوا أي تحذير قبل تعليق الحساب. وكتب على تويتر: "سيتم تحديد هذا بوضوح كشرط للتسجيل في تويتر الأزرق."

يأتي ذلك في أعقاب شراء ماسك للشركة وتعهده باستعادة حسابات المستخدمين الذين تم حظرهم سابقًا من المنصة، وأبرزهم الرئيس السابق دونالد ترامب. قال ماسك أيضًا إنه سيحد من القيود على المحتوى وسيطلب الاشتراك المدفوع للتحقق من الحساب.

شارك ماسك في الأشهر الأخيرة نظريات المؤامرة حول الهجوم على بول بيلوسي، الذي وصف الديمقراطيين بحزب "الانقسام والكراهية"، كما قارن الرئيس التنفيذي السابق لتويتر بجوزيف ستالين إضافة إلى أمور أخرى مثيرة للجدل.