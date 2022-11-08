أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المبعوث السعودي لشؤون المناخ، عادل الجبير، لمذيعة CNN بيكي أندرسون، إن النفط محدود - وسيتعين تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة عن طريق الطاقة البديلة.

وقال الجبير، ممثل المملكة في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة (كوب 27) المنعقد في شرم الشيخ، إن السعودية تعتقد أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة "لا يتعارض مع إنتاج النفط والغاز".

وقال الجبير: "نعتقد أن العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة... القدرة على إنتاج النفط محدودة وأي زيادة إضافية في الطلب على الطاقة يجب تلبيتها بواسطة الطاقة البديلة".

وانتقد الجبير الأحاديث التي دارت حول العمل المناخي، قائلاً إنها كانت "مليئة بالعواطف وتفتقر إلى المنطق والعلم"، لكنه قال إن المناقشات في المؤتمر الحالي "أصبحت أكثر جدية".

وقصد بـ"أكثر جدية، أي بمعنى ما يمكننا القيام به للتنفيذ".

قال: "بمجرد أن ننتقل من إلقاء الاتهامات، والتفكير العاطفي، ونتحرك نحو ما الذي يمكننا القيام به وكيف نفعل ذلك، فإننا نكون على الطريق الصحيح نحو التعامل مع هذا التحدي".

ولدى أكبر مصدر للنفط في العالم خطط لاستهداف صافي انبعاثات صفرية من الغازات الدفيئة بحلول عام 2060 وتعهد كل من عملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية وصندوق الثروة السيادي صندوق الاستثمارات العامة بانبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050.