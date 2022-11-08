أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت Airbnb يوم الإثنين إنها تخطط لجعل التكلفة الإجمالية للعقارات المستأجرة، بما في ذلك جميع الرسوم، أوضح للعملاء أثناء بحثهم عن أماكن للإقامة، ومعالجة ما يمكن القول إنه أحد أكبر الأمور المزعجة بشأن المنصة.

وقالت الشركة إنها ستقدم خيارًا الشهر المقبل لعرض التكلفة الإجمالية للعقارات قبل الضرائب، بما في ذلك رسوم التنظيف والخدمات الأخرى، في نتائج البحث، بدلاً من مجرد عرض سعر الليلة قبل الرسوم. اشتكى بعض المستخدمين سابقًا من أن الرسوم كانت تظهر فقط قرب نهاية عملية الحجز.

تخطط Airbnb أيضًا لإعطاء الأولوية للسعر الإجمالي على سعر الليلة عند ترتيب نتائج البحث، وفقًا لمدونة الشركة.

غرد الرئيس التنفيذي براين تشيسكي يوم الاثنين "لقد سمعتكم بصوت عال وواضح - تشعرون أن الأسعار ليست شفافة". أعلنت Airbnb عن مراجعة لنظام الرسوم الخاص بها في مايو 2021 ردًا على انتقادات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

تأتي التحديثات في الوقت الذي شهدت فيه "إير بي أن بي" انتعاشًا في الطلب على السفر من أدنى مستوياته خلال الوباء. لكنها لا تزال تواجه بيئة اقتصادية غير مؤكدة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم ومخاوف الركود، والتي يمكن أن تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بعملائها.

كتب تشيسكي على تويتر: "لقد بدأنا كبديل للفنادق بأسعار معقولة، والقدرة على تحمل التكاليف مهمة بشكل خاص اليوم". وأضاف "خلال هذا الوقت الاقتصادي الصعب، نحتاج إلى مساعدة مضيفينا على تقديم قيمة كبيرة لك."

تخطط Airbnb لإدخال أدوات تسعير وخصم جديدة "لتمكين المضيفين من تحديد أسعار أكثر تنافسية"، وفقًا لما ذكره تشيسكي. وقال "أخبرنا المضيفون أنهم يحتاجون مساعدتنا لفهم السعر النهائي الذي يدفعه الضيوف بشكل أفضل والسعر الذي يتقاضونه ليظلوا قادرين على المنافسة."

تتعامل Airbnb أيضًا مع مصدر إزعاج آخر للعديد من المستأجرين: الأعمال المنزلية. واجه العملاء رسومًا إضافية لعدم استكمال قوائم الطلبات التي حددها المضيفون في نهاية إقامتهم. الآن تخطط الشركة لتقديم "توجيه" للمضيفين بشأن الطلبات المناسبة.

في تغريداته، أقر تشيسكي بأن المستخدمين يشعرون أن "المهام المطلوبة عند المغادرة مؤلمة" وأضاف: "لا يجب عليك القيام بمهام غير معقولة لتسجيل الخروج، مثل نزع أغطية الأسرة أو الغسيل أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية". وتابع "لكننا نعتقد أنه من المعقول إطفاء الأنوار، وإلقاء الطعام في سلة المهملات، وإغلاق الأبواب - تمامًا كما تفعل عند مغادرة منزلك."