ماذا تخبرنا موجة تسريح العمال في شركات التكنولوجيا عن الاقتصاد؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- جاء تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة قويًا: أضاف الاقتصاد الأمريكي 261 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر/تشرين أول، مقارنة بتوقعات المحللين عند 200 ألف، حتى مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7٪.

لكن لا تدع ازدهار الوظائف يعطيك شعورا زائفا بالأمن الوظيفي. بدأت تخفيضات الوظائف والتوقف المؤقت عن التوظيف في التدفق عبر قطاع التكنولوجيا، الذي يضم بعضًا من أكثر الشركات قيمة في العالم. هذه أخبار سيئة للاقتصاد ككل.

ما الذي يحدث: تعلن شركات التكنولوجيا عن عدد ينذر بالخطر من عمليات تسريح العمال وتجميد التوظيف.

أعلنت أمازون يوم الخميس عن إيقاف عمليات التوظيف مؤقتا. في أواخر الشهر الماضي، توقعت أمازون أن تكون إيراداتها الفصلية أقل مما توقعه المحللون. انخفضت أسهم أمازون بأكثر من 47٪ هذا العام.

أفادت تقارير أن شركة أبل قامت بتجميد التوظيف الخاص بها في جميع المجالات باستثناء البحث والتطوير. في بيان، قالتApple إنها ستستمر في التوظيف وهي واثقة من مستقبلها، "ولكن نظرًا للبيئة الاقتصادية الحالية، فإننا نتخذ نهجًا مدروسًا للغاية في بعض أجزاء العمل."

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن ميتا تخطط لبدء تسريح العمال على نطاق واسع هذا الأسبوع. قد تقوم الشركة الأم لفيسبوك بالغاء آلاف الوظائف من قوتها العاملة البالغ عددها 87000 وظيفة.

قالت Lyft يوم الخميس الماضي إنها ستسرح 13٪ من موظفيها، أو ما يقرب من 700 شخص ، لأنها تعيد التفكير في التوظيف وسط ارتفاع التضخم والمخاوف من ركود يلوح في الأفق.

كتب الرئيس التنفيذي باتريك كوليسون في مذكرة إلى الموظفين يوم الخميس، أن شركة Stripe العملاقة للمدفوعات عبر الإنترنت ستسرح حوالي 14 ٪ من موظفيها. وكتب كوليسون في المذكرة: "كنا مفرطين في التفاؤل بشأن النمو على المدى القريب لاقتصاد الإنترنت في عامي 2022 و 2023، وقللنا من احتمالية وتأثير التباطؤ على نطاق أوسع". في العام الماضي فقط ، أصبحت Stripe أكثر الشركات الناشئة قيمة في الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمتها 95 مليار دولار.

أعلن موقع تويتر يوم الجمعة عن تسريح كبير للعمال، حيث قام الرئيس التنفيذي الجديد إيلون ماسك بالاستغناء عن حوالي نصف عدد القوى العاملة بالشركة البالغ عددها 7500 شخص.

المحصلة النهائية: لا تزال أرقام الوظائف الرئيسية وأرباح الشركات في الربع الثالث تعكس اقتصادًا قويًا بشكل عام. لكن الشركات الأخرى لن تكون محصنة ضد انخفاض الطلب من المستهلكين والشركات الذي شهدته شركات التكنولوجيا.