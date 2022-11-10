أصله عربي.. صاحب متجر بأمريكا يصبح مليونيرا بيوم واحد.. وهذا السبب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصبح مالك مركز خدمة في ألتادينا، كاليفورنيا، جاء إلى الولايات المتحدة من سوريا في العام 1980 ومعه 14000 دولار في جيبه، مليونيرًا بعد تفرده ببيع تذكرة يانصيب Powerball الفائزة.

فقد قدم مسؤولو يانصيب كاليفورنيا شيكا بقيمة مليون دولار إلى جو شحيد وأبنائه جو جونيور وداني في يوم انتخابات ممطر خارج محطة الوقود الخاصة بهم.

قال شحيد إن مسؤولي اليانصيب كانوا ينتظرونه قبل أن يفتح متجره صباحا. وتابع: "قالوا، مبروك، محطتك أرسلت فائزًا."

يأمل شحيد أن يكون الفائز من الحي الذي يقطنه، ويسعده أن جزءًا من أموال اليانصيب سيذهب إلى مدارس كاليفورنيا. قال: "لدي 11 حفيدًا وعلي أن أتشارك معهم،" ثم شكر وسائل الإعلام على خروجهم تحت المطر للاحتفال بالرابحين. قال شحيد: "أشجعكم على شراء تذكرة من هذه المحطة، نحن نضمن لك يومًا ما أنك ستكون فائزًا أيضًا."

وقالت كارولين بيكر، المتحدثة باسم يانصيب كاليفورنيا: "شخص ما يمسك بقطعة ورق مهمة للغاية هذا الصباح بقيمة 2.04 مليار دولار، أي مليارين وأربعين مليون دولار. يحتاج ذلك الشخص للحفاظ على سلامته. لن نعرف من هم حتى يتقدموا، لكن لدينا الرقم القياسي الثاني لنتحدث عنه اليوم وهو يانصيب كاليفورنيا الذي جمع أموالًا أكثر من أي وقت مضى بفضل الفوز بالجائزة الكبرى المتزايدة للمدارس العامة في كاليفورنيا."

جاء شحيد إلى أمريكا قبل 42 عامًا مع زوجته وطفليه، وقال: "أعمل بجد، سبعة أيام في الأسبوع، أربي أطفالي، يتخرجون من الكلية، اشتريت منزلاً، واشتريت عملاً تجاريًا كل ذلك لأنني أعمل بجد وأنا رجل أمين."