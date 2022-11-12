دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عزم بلاده استضافة أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام المقبل.

وكشف وزير الطاقة السعودي، في تصريحات على هامش مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ في شرم الشيخ، السبت، عن مشروعات وفعاليات تعتزم المملكة تنظيمها خلال في عام 2023.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن بلاده ستقيم مركزًا إقليميًا للاقتصاد الكربوني الدوار في يناير المقبل، موضحًا أنه سيتم البدء فيه مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

كما تعتزم المملكة العربية السعودية استضافة "أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" العام المقبل، وذلك بالاتفاق مع أمانة الاتفاق الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، لتعزيز العمل المناخي، حسبما قال المسؤول السعودي.

إلى جانب تأسيس مركز إقليمي في العاصمة الرياض لتسريع خفض الانبعاثات العام المقبل، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا).