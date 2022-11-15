الأنظار تتجه نحو المستهلك قبل الجمعة السوداء والأعياد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- لقد كان عامًا صعبًا للمستهلكين الأمريكيين. التضخم في كل مكان، أسعار الفائدة ترتفع بشكل كبير، سوق العقارات بدأ يهدأ. يطرح ذلك سؤالاً مع اقتراب العطلات: هل تم استنزاف المتسوقين أخيرًا؟

سنحصل على فكرة أفضل عن ذلك هذا الأسبوع.

سوف تصدر الكثير من البيانات في الأيام القليلة المقبلة والتي ستقدم أدلة مهمة حول صحة الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى عدد كبير من تقارير أرباح شركات التجزئة، ستعلن الحكومة عن أرقام مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر يوم الأربعاء. يتوقع الاقتصاديون قفزة شهرية بنسبة 0.9٪. لم تتغير المبيعات في سبتمبر، في إشارة محتملة إلى أن التضخم كان له أثره على المستهلكين.

ولكن وفرت أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بعض الراحة للمتسوقين ووول ستريت. لقد تباطأت وتيرة الزيادات في الأسعار على أساس سنوي أكثر من المتوقع.

سوف يعلن العديد من بائعي التجزئة الرئيسيين أيضًا عن نتائجهم للربع الأخير. ومن المحتمل أن يقدموا توقعات حول المبيعات للأشهر القليلة القادمة.

دفعت الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر القليلة الماضية أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. لذلك سيكون الأمر أكثر تكلفة من أي وقت مضى للعديد من المستهلكين الذين يتطلعون إلى شراء الهدايا هذا العام من خلال بطاقاتهم الائتمانية.

التضخم يضر بالمبيعات في النهاية؟

السؤال الكبير الذي يواجه تجار التجزئة هو ما إذا كانوا قادرين على الاستمرار في رفع الأسعار أم لا. استمر المستهلكون حتى الآن (ربما على مضض) في الإنفاق على الرغم من كل الصدمات. ويساعد ذلك بالطبع أن نمو الأجور ظل قوياً إلى حد ما.

قال الاقتصاديون في تقرير موديز الأخير حول توقعات العام 2023: "لقد تمكن تجار التجزئة من نقل ارتفاع أسعار المنتجين إلى المستهلكين والحفاظ على هوامش الربح القوية".

وأضاف الاقتصاديون في موديز أن سوق العمل الذي لا يزال يتمتع بالصحة هو أحد الأسباب التي جعلت اتجاهات طلب المستهلكين "لا تزال مرنة بشكل غير عادي".

من الواضح أن تجار التجزئة بحاجة إلى بعض البهجة في أيام العطلات. تضررت أسهم المستهلكين بشدة هذا العام بسبب مخاوف التضخم ومخاوف الركود.

الأنظار تتجه نحو تباطؤ الإسكان

قد يؤدي رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية إلى إبطاء إنفاق المستهلكين على نطاق أوسع. ولكن هناك مجال آخر بارز في الاقتصاد تضرر بالفعل بشدة من تشديد البنك المركزي العنيف: سوق الإسكان.

ارتفعت معدلات الرهن العقاري إلى أكثر من 7%، مما يجعل شراء منزل أكثر صعوبة.

سوف يصدر تقرير عن بيانات المساكن وتصاريح البناء لشهر أكتوبر في نهاية هذا الأسبوع. وكذلك أرقام مبيعات المنازل القائمة. يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أنه تم بيع 4.4 مليون منزل الشهر الماضي. وهذا منخفض ​​من 4.7 مليون منزل في سبتمبر و6.3 مليون في أكتوبر 2021.

قد لا يكون سوق الإسكان بالضرورة في خضم انهيار كما حدث في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعد أن أشعل جنون الرهون العقارية عالية المخاطر فقاعة ضخمة. لكن من الواضح أن مبيعات المنازل تفقد قوتها.

مع وضع ذلك في الاعتبار، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما يقوله عملاقا البيع بالتجزئة لتحسين المساكن، Home Depot وLowe’s .