كيف يمكن للأهل مراقبة أولادهم على وسائل التواصل الاجتماعي؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- منذ أكثر من عام بقليل، تم إخطار شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن كيفية حمايتها أو إخفاقها في حماية مستخدميها الصغار.

في سلسلة من جلسات الاستماع في الكونغرس، واجه المسؤولون التنفيذيون من Facebook وTikTok وSnapchat وInstagram أسئلة صعبة من المشرعين حول كيف يمكن لمنصاتهم أن تقود المستخدمين الأصغر سنًا إلى محتوى ضار، وتضر بالصحة العقلية وصورة الجسد (خاصة بين الفتيات المراهقات)، وتفتقر إلى الضوابط والضمانات الأبوية الكافية لحماية المراهقين.

دفعت تلك الجلسات، التي أعقبت الإفصاحات فيما أصبح يعرف باسم "أوراق فيسبوك" من المبلغة فرانسيس هوغن حول تأثير إنستغرام على المراهقين، الشركات إلى التعهد بالتغيير. لقد قدمت الشبكات الاجتماعية الأربع منذ ذلك الحين المزيد من الأدوات وخيارات الرقابة الأبوية التي تهدف إلى حماية المستخدمين الأصغر سنًا بشكل أفضل. قام البعض أيضًا بإجراء تغييرات على الخوارزميات الخاصة بهم، مثل جعل المراهقين يرون محتوى أقل حساسية وزيادة جهودهم في الإشراف. لكن بعض المشرعين وخبراء وسائل التواصل الاجتماعي وعلماء النفس يقولون إن الحلول الجديدة لا تزال محدودة، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به.

قال السيناتور ريتشارد بلومنتال، الذي يرأس اللجنة الفرعية لحماية المستهلك في مجلس الشيوخ، لـCNN: "بعد أكثر من عام من كشف "أوراق فيسبوك" عن إساءة استخدام شركات التكنولوجيا الكبرى، لم تتخذ شركات وسائل التواصل الاجتماعي سوى خطوات صغيرة وبطيئة لتنقية أعمالها. لقد ولت الثقة بها منذ فترة طويلة ونحن بحاجة إلى قواعد حقيقية لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت".

وافقت ميشيلا مينتينج، مديرة الأمن الرقمي في شركة أبحاث السوق ABI Research، على أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي "تقدم القليل جدًا لمواجهة العلل التي تتسبب بها منصاتها"، قالت إن حلولهم تضع المسؤولية على عاتق الأولياء لتفعيل أدوات الرقابة الأبوية المختلفة، مثل تلك التي تهدف إلى تصفية وحظر وتقييد الوصول، والمزيد من الخيارات السلبية، مثل أدوات المراقبة والإشراف التي تعمل في الخلفية.

رفضت شركات التواصل الاجتماعي الواردة في هذا المقال التعليق أو لم ترد على طلب للتعليق على الانتقادات التي مفادها أنه يجب بذل المزيد لحماية المستخدمين الشباب.

في الوقت الحالي، يجب أن يتعلم الأوصياء كيفية استخدام أدوات الرقابة الأبوية مع الانتباه أيضًا إلى أنه يمكن للمراهقين في كثير من الأحيان التحايل على هذه الأدوات. إليك نظرة فاحصة على ما يمكن للآباء فعله للمساعدة في الحفاظ على أمان أطفالهم عبر الإنترنت.

إنستغرام

بعد تداعيات الوثائق المسربة، أوقف إنستغرام المملوك لشركة ميتا خطته التي تعرضت لانتقادات شديدة لإصدار نسخة من إنستغرام للأطفال دون سن 13 عامًا وركز على جعل خدمته الرئيسية أكثر أمانًا للمستخدمين الشباب.

وقد قدم منذ ذلك الحين مركزًا تعليميًا للآباء مع الموارد والنصائح والمقالات من الخبراء حول سلامة المستخدم، وطرح أداة تسمح للأولياء بمعرفة مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم على إنستغرام وضبط حدود للوقت. يمكن للوالدين أيضًا تلقي تحديثات حول الحسابات التي يتابعها أبناؤهم والحسابات التي تتابعهم، وعرضها وإعلامهم إذا قام طفلهم بتحديث إعدادات الخصوصية والحساب. يمكن للوالدين أيضًا معرفة الحسابات التي حظرها أبناؤهم المراهقون. توفر الشركة أيضًا دروس فيديو تعليمية حول كيفية استخدام أدوات الإشراف الجديدة.

فيسبوك

يوفر مركز الأمان في Facebook أدوات وموارد الإشراف، مثل المقالات والنصائح من كبار الخبراء. قالت ليزا كرينشو، المتحدثة باسم Meta، لـCNN: "تتمثل رؤيتنا لمركز العائلة في السماح للآباء وأولياء الأمور بمساعدة المراهقين في إدارة التجارب عبر تقنيات Meta، كل ذلك من مكان واحد".

يقدم المركز أيضًا دليلًا لأدوات الإشراف الأبوي من ConnectSafely، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى مساعدة الأطفال للبقاء بأمان عبر الإنترنت، ولمساعدة الآباء في مناقشة الواقع الافتراضي مع أبنائهم المراهقين.

سناب شات

قدم سناب شات في أغسطس دليلًا ومركزا للوالدين يهدفان إلى إعطاء الأهل مزيدًا من الأفكار حول كيفية استخدام المراهقين للتطبيق، بما في ذلك من تحدثوا إليه خلال الأسبوع الماضي (دون الكشف عن محتوى تلك المحادثات). يجب على الآباء لاستخدام هذه الميزة إنشاء حساب سناب شات خاص بهم، ويتعين على المراهقين الاشتراك ومنح الإذن.

على الرغم من أن هذا كان أول اقتحام رسمي لسناب شات في الرقابة الأبوية، إلا أنه كان لديه في السابق بعض تدابير السلامة للمستخدمين الشباب، مثل مطالبة المراهقين بأن يكونوا أصدقاء مشتركين قبل أن يتمكنوا من البدء في التواصل مع بعضهم البعض ومنعهم من تكوين ملفات تعريف عامة. إن مشاركة الموقع Snap Map للمستخدمين المراهقين متوقفة ولكن يمنكنهم تشغيل أداة مشاركة الموقع واستخدامها للكشف عن موقعهم في الوقت الفعلي مع صديق أو أحد أفراد العائلة حتى أثناء إغلاق التطبيق الخاص بهم كإجراء أمان.

قالت سناب سابقًا إنها تعمل على المزيد من الميزات، مثل قدرة الآباء على رؤية الأصدقاء الجدد الذين أضافهم أبناؤهم والسماح لهم بالإبلاغ بسرية عن الحسابات المقلقة التي قد تتفاعل مع أطفالهم. كما أنها تعمل على أداة لمنح المستخدمين الصغار خيار إخطار والديهم عند الإبلاغ عن حساب أو جزء من المحتوى.

تيك توك

أعلنت تيك توك في يوليو عن طرق جديدة لتصفية مقاطع الفيديو "التي يحتمل أن تشكل مشكلة". خصصت الإجراءات الوقائية الجديدة "درجة النضج" لمقاطع الفيديو التي تم يظهر أنها يحتمل أن تحتوي على مواضيع للبالغين أو معقدة. كما طرحت أداة تهدف إلى مساعدة الأشخاص في تحديد مقدار الوقت الذي يريدون قضاءه على تيك توك. تتيح الأداة للمستخدمين تعيين فواصل زمنية منتظمة للشاشة، وتوفر لوحة تحكم توضح عدد المرات التي فتحوا فيها التطبيق، ومدى فترة الاستخدام في النهار والليل والمزيد.

يوفر تطبيق الفيديو القصير الشهير حاليًا مركزًا يسمح للآباء والمراهقين بتخصيص إعدادات الأمان الخاصة بهم. يمكن للوالدين أيضًا ربط حساب تيك توك الخاص بهم بتطبيق المراهقين وتحديد أدوات الرقابة الأبوية، بما في ذلك المدة التي يمكنهم قضاؤها على التطبيق كل يوم؛ تقييد التعرض لمحتوى معين؛ تحديد ما إذا كان بإمكان المراهقين البحث عن مقاطع فيديو أو هاشتاغات أو محتوى مباشر؛ وما إذا كان حسابهم خاصًا أم عامًا.