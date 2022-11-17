أي البورصات العربية كان أداؤها أفضل نهاية أكتوبر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ارتفاعا بنحو 0.44٪ خلال تعاملات أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بنهاية سبتمبر/ أيلول ليصل إلى حوالي 489.88 نقطة، حسب النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي تركز على مراقبة أداء البورصات العربية بناء على قاعدة بيانات صندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية.

وزادت البورصات العربية قيمتها بنحو 0.80٪ في نهاية أكتوبر جراء زيادة أسعار النفط العالمية والارتفاعات التي شهدتها معظم الأسواق المالية العالمية.

وبحسب صندوق النقد العربي، شهدت بعض البورصات الناشئة مكاسب أيضا، ووصلت القيمة الإجمالية السوقية للبورصات العربية إلى 4240 مليار دولار أمريكي.

وكانت البورصة المصرية الأعلى ارتفاعا على مستوى البورصات العربية، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 15.72٪، وتقدمت البورصات العربية في القيمة السوقية بنسبة 11.14٪. ويرجع هذا إلى ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك وخدمات النقل، والشحن وصناعة السيارات والاتصالات.

وسجلت 5 بورصات عربية زيادة في مؤشرات الأداء بنهاية أكتوبر، بسبب ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية نتيجة مواصلة نشاط الطروحات الأولية، إلى جانب ارتفاع المؤشرات في قطاعات الطاقة والبنوك والصناعة.

وجاء أداء العديد من البورصات العربية متماشيا مع الارتفاع المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، وكذلك العديد من البورصات الناشئة.

وكذلك سجلت 9 بورصات عربية تراجعا الشهر الماضي بسبب انخفاض نشاط الاستثمار الأجنبي على المستويين الفردي والمؤسسي، فضلا عن انخفاض مؤشرات حجم التداول وقيمة التداول، وتراجع معدلات السيولة في العديد من البورصات العربية بنهاية أكتوبر نتيجة إغلاق فترة الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة في الربع الثالث من عام 2022.

وإليكم في الإنفوغرافيك أعلاه القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنهاية أكتوبر، ونسبة التغير الشهري مقارنة بسبتمبر.