بعد تحرير السفينة الجانحة.. المشكلة لم تنته بعد في قناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN )--كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الخميس، عن عدد السفن التي مرت في القناة خلال 153 عاما، والتي بلغت 1.4 مليون سفينة، وحققت إيرادات بلغت 155.4 مليار دولار.

وأوضح ربيع، أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها في 17 نوفمبر عام 1869، وحتى يومنا هذا، عبور قرابة 1.4 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 32.4 مليار طن، وكميات بضائع تقدر بنحو 26 مليار طن بين الشرق والغرب، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 153 عاما ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أنه طوال ما يزيد عن قرن ونصف قرن من الزمان، تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تبلغ 155.4 مليار دولار، والتي تظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

وكان ربيع قال في 15 نوفمبر الجاري، إن الهيئة تتوقع زيادة في إيرادات قناة السويس للعام الجاري، إلى 7.8 مليار دولار، كما توقع مرور 23 ألف سفينة بحمولة إجمالية تبلغ 1.4 مليار طن.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، حينها أن الهيئة تعتزم في يناير المقبل الإعلان عن حوافز للسفن المستخدمة للوقود المستدام، وحول تفاصيل مبادرة قناة السويس للتحول إلى "قناة خضراء" بحلول عام 2030، أكد ربيع أن هيئة قناة السويس قامت بتحويل 16 محطة مراقبة على طول القناة من استخدام الوقود الطبيعي للوقود المستدام.

وشهدت قناة السويس حفلا افتتاحيا أسطوريا، في 17 نوفمبر عام 1869، خلال عهد الخديوي إسماعيل، حيث حضر الحفل نخبة من ملوك وأمراء ورؤساء الحكومات العربية، والأجنبية ورجال السياسة والعلم.