مطار هيثرو يشهد إضرابا لمدة 3 أيام للمطالبة بتحسين الأجور

اقتصاد
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صورة أرشيفية للافتة تشير إلى مطار هيثرو
Credit: Peter Macdiarmid/Getty Images

(CNN)-- يشهد مطار هيثرو بلندن اعتبارا من يوم الجمعة إضرابا للعاملين لمدة 3 أيام للمطالبة بتحسين الأجور.

وقالت نقابة "يونايت" العمالية، في بيان، إن 350 عاملا بشركة منزيس سينظمون إضرابا بسبب مطالب بتحسين الأجور وسيواجه المطار"اضطرابا كبيرا".

وأضافت أن الإضراب في أكثر المطارات البريطانية ازدحاما "سيؤدي إلى تعطيل وتأخير وإلغاء الرحلات المغادرة".

وتابعت أن العديد من الخطوط الجوية ستتأثر بالإضراب منها الخطوط الكندية، وأمريكان إيرلاينز، ولوفتهانزا، والسويسرية للطيران، والخطوط الجوية البرتغالية، والخطوط الجوية النمساوية، وكانتاس، ومصر للطيران، وفين إير.

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