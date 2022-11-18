"نزوح جماعي" لموظفي تويتر يدفع بمستقبل المنصة إلى حالة من عدم اليقين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان هاشتاغ #RIPTwitter على قمة المواضيع المتداولة على المنصة مساء الخميس في جميع أنحاء العالم، لقد كتب المستخدمون ما كانوا يخشون أن يكون آخر منشوراتهم، وذكروا منصات التواصل الاجتماعي الأخرى (الأكثر استقرارًا) حيث لا يزال من الممكن العثور عليهم.

كانوا يردون على الأخبار الرهيبة المنبعثة من داخل تويتر. بدا أن العشرات من الموظفين المتبقين في شركة التواصل الاجتماعي قد رفضوا يوم الخميس إنذار المالك إيلون ماسك للعمل "بجهد شديد"، مما ألقى بمنصة التواصل في حالة من الفوضى المطلقة وأثار تساؤلات جدية حول المدة التي ستبقى فيها على قيد الحياة.

حدثت استقالة جماعية داخل الشركة بعد الموعد النهائي الذي أعطاه ماسك للموظفين في الخامسة مساءً للتوصل إلى قرار تم تمريره. يبدو أن المئات من الموظفين قد استقالوا، ووافقوا على عرض ماسك بالخروج مقابل راتب 3 أشهر جراء إنهاء الخدمة.

اجتاح الموظفون قناة "# social-watercooler" على "سلاك" برمز تعبيري للتحية، في إشارة إلى أنهم اختاروا عدم التوقيع على تعهد ماسك. تم الكشف عن سلسلة مماثلة من الأحداث في قناة سلاك في وقت سابق من هذا الشهر حيث ألغى ماسك ما يقرب من 50٪ من قوة العمل في الشركة التي كانت تبلغ 7500 شخص آنذاك.

وصف مسؤول تنفيذي سابق في تويتر، غادر الشركة مؤخرًا، الوضع بأنه "نزوح جماعي". عند سؤاله عن الوضع الحالي، قال: "إيلون يكتشف أنه لا يستطيع التنمر على كبار المواهب. لديهم الكثير من الخيارات ولن يتحملوا تصرفاته." وأضاف: "سوف يكافحون لمجرد إبقاء العمل مستمر".

شارك في هذا التقييم العديد من الموظفين الحاليين والسابقين يوم الخميس. كان الأمر سيئًا بالفعل بما فيه الكفاية بعد أن نفذ ماسك عمليات تسريح جماعي للعمال في الشركة في وقت سابق من هذا الشهر. لقد كان سيئا لدرجة أن تويتر طلب من بعض الأشخاص الذين تم الاستغناء عنهم العودة بعد أيام قليلة.

كانت إدارة تويتر في الواقع في حالة ذعر قبل ساعات من انقضاء الموعد النهائي، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر، موضحين أن كبار القادة كانوا "يتدافعون" لإقناع المواهب بالبقاء في الشركة.

بدا أن ماسك نفسه قد أدرك أخيرًا الحالة الكئيبة، فأرسل بريدًا إلكترونيًا لجميع الموظفين يخفف من موقفه الثابت الذي كان لا هوادة فيه في السابق المناهض للعمل عن بُعد. قال ماسك في البريد الإلكتروني: "فيما يتعلق بالعمل عن بُعد، كل ما هو مطلوب للحصول على الموافقة هو أن يتحمل مديرك مسؤولية ضمان تقديم مساهمة ممتازة." لا يبدو أن تلك الرسالة أبلت جيدًا.

كان موظفان قررا رفض إنذار ماسك يوم الخميس واضحين تمامًا في سبب قيامهما بذلك. قال أحدهم: "لا أريد التمسك ببناء منتج يتم تسميمه من الداخل والخارج"، مضيفًا لاحقًا أنه يشعر بالرضا حيال اتخاذ قرار "بما يتماشى مع ما أؤمن به."

قال موظف تم تسريحه مؤخرًا ولا يزال على اتصال بزملاء عمل سابقين: "لا يريد الناس التضحية بصحتهم العقلية وحياتهم العائلية لجعل أغنى رجل في العالم أكثر ثراءً."

وبدا أن تويتر استوعب الفوضى على يديه مساء الخميس، فأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين لإخطارهم بأنه أغلق مرة أخرى جميع مكاتبه وعلق شارة الدخول، على الأرجح لحماية أنظمته وبياناته.

لم يستجب قسم الاتصالات المهلك بالفعل في تويتر لطلبات التعليق. لكن ماسك أومأ إلى الموقف في تغريدة.

سأل ماسك: "كيف تصنع ثروة صغيرة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ ابدأ بواحدة كبيرة."