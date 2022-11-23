نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسبب قرار قطر في اللحظة الأخيرة بحظر الكحول في ملاعب كأس العالم في ترك شركة "بدوايزر" بكميات كبيرة من البيرة في يديها، ولكن لدى الشركة حل مبتكر لتصريفها.

قالت الشركة في تغريدة بأنها ستقوم بشحن الكميات غير المباعة من البيرة الكحولية إلى الدولة التي تفوز بالبطولة. وأكدت الشركة الخطط في بيان لـCNN ، وكتبت بأنها "تريد إحضار الاحتفالات من ملاعب كأس العالم إلى جماهير الدولة الفائزة."

وقال متحدث باسم Anheuser-Busch InBev في بيان: "سوف نستضيف الاحتفال النهائي بالبطولة للدولة الفائزة. فبالنسبة للجماهير الفائزة، فقد أخذوا كأس العالم. سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل عندما نقترب من النهائيات."

أعلنت قطر في الأسبوع الماضي -قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم- بأن الملاعب الثمانية لا يمكنها بيع مشروبات Budweiser الكحولية، مما يترك للمشجعين خيارًا واحدًا فقط للبيرة: البيرة الخالية من الكحول.

تعتبر قطر دولة مسلمة محافظة للغاية، وهي تنظم بإحكام بيع المشروبات الكحولية واستخدامها. قال المسؤولون في سبتمبر بأن المشجعين أصحاب التذاكر سيكونون قادرين على شراء بيرة كحولية قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صافرة النهاية، ولكن ليس أثناء المباراة.

قالت الهيئة الإدارية لكرة القدم فيفا، الأسبوع الماضي: "بعد المناقشات بين سلطات البلد المضيف والفيفا، تم اتخاذ قرار لحصر بيع المشروبات الكحولية في مهرجان فيفا للمشجعين، ووجهات المشجعين الأخرى والأماكن المرخصة، وإزالة نقاط بيع البيرة من محيط ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر."

غردت Budweiser: "حسنًا، هذا غير ملائم"، رغم حذف المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة.

قال متحدث باسم AB-InBev في بيان سابق: "بصفتنا شركاء في فيفا لأكثر من ثلاثة عقود، نتطلع إلى تنشيط حملات كأس العالم حول العالم للاحتفال بكرة القدم مع عملائنا. من غير الممكن المضي قدمًا ببعض أنشطة المدرجات المخطط لها بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا."

قامت AB InBev بدفع 75 مليون دولار لرعاية الفيفا، وفقًا لتقارير متعددة. لذلك، كان القرار مؤلما لخطط الشركة التسويقية لكأس العالم، بحيث يقلل بشكل كبير من وجودها لآلاف المشجعين في كأس العالم. ومع ذلك، يمكن القول إن الجزء الأكبر -إعلاناتها التلفزيونية مع ملك كرة القدم ليونيل ميسي ونيمار جونيور- لم تتأثر.

ستستمر بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 حتى 18 ديسمبر.