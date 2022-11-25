اكتسب زخمًا كبيرًا مؤخرًا.. هل يمكن أن يكون Hive البديل لتويتر؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تميّز استحواذ إيلون ماسك على تويتر بتسريح جماعي للعمال، استقالات، وإعادة حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثيرة للجدل، مما ترك العديد من المستخدمين غير متأكدين من اتجاه مستقبل المنصة.

أبلغت العديد من المنصات البديلة لتويتر عن زيادة في عدد المستخدمين الجدد وسط هذه الفوضى. من أحدث التطبيقات التي اكتسبت زخمًا سائدًا Hive Social، وهو تطبيق يجمع بين بعض العناصر المألوفة في إنستغرام وتويتر وحتى MySpace، والذي تم إطلاقه من قبل طالبة جامعية علمت نفسها كيفية البرمجة. لفتت يوم الإثنين تغريدة مليئة بالكلمات النابية تتساءل عن محتوى Hive انتباه ماسك، الذي رد كاتبا "lmao".

أكدت شركة تحليلات التطبيقات سينسور تاور لـCNN يوم الثلاثاء أن Hive Social شهدت ما يقرب من 871000 عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم، جاء أكثر من ثلثها في الأسبوع الماضي وحده.

عندما حاولنا تنزيل تطبيق Hive على جهاز أبل، واجهنا سلسلة من الأخطاء. أولاً، مشكلة في السماح بالتسجيل من خلال البريد الإلكتروني. بعد ذلك، رسالة تفيد بأنه تم حظر الجهاز بسبب "نشاط غير عادي". رغم ذلك، تمكنا من إنشاء حساب من خلال إعطاء رقم هاتف. ومع ذلك، لا تقدم المنصة حاليًا مصادقة ثنائية.

بمجرد انشاء الحساب، تنتقل إلى صفحة "Discover" ، وهناك ظهرت على الفور صورة غير متوقعة لرجل عار تمامًا. (تقول Hive Social أن المحتوى العاري مسموح به على موقعها الإلكتروني المجرد، طالما أنه مصنف "NSFW Mature Content".)

تشبه الواجهة انستغرام أكثر من تويتر: تعتمد بشكل كبير على الصور، ولكن لديك أيضًا خيار تحميل المنشورات النصية فقط. استخدام وظيفة البحث للعثور على الأشخاص الذين تريد متابعتهم أمر صعب. ومما زاد الطين بلة، رأيت عددًا غير قليل من الحسابات المختلفة التي يبدو أنها تحمل نفس اسم المستخدم بالضبط، على سبيل المثال، أكثر من 10 حسابات باسم مستخدم @Catherine.

لم يتم عرض أي إعلانات واضحة أو حسابات بريد عشوائي بشكل علني، وكان ذلك أمرًا ممتعًا. بشكل عام، كان هناك أيضًا شعور قوي ببناء المجتمع بين العديد من المستخدمين الجدد، حيث شارك الأشخاص النصائح والتعليمات حول كيفية بدء المشوار على التطبيق. الصفحة الرئيسية، التي تتكون من مشاركات من الأشخاص الذين تتابعهم، عبارة عن ترتيب زمني، على عكس معظم المنصات المعروفة.

لم تستجب Hive Social، التي تضم موظفين اثنين فقط على لينكدان لطلباتCNN لإجراء مقابلة أو مزيد من التعليقات. قال حساب على تويتر مرتبط بالتطبيق يوم الأربعاء بأنه قد فاض باشتراكات مستخدمين جدد و"لا تزال عمليات التحقق من البريد الإلكتروني معطلة، ولكن ذلك ممكن عبر غوغل وأبل!"

على موقع الويب الخاص بها، تحدد Hive Social أيضًا أهدافًا للحفاظ على احترام المجتمع. وتقول: "نزيل المحتوى الذي يضم تهديدات جدية أو كلاما يحض على الكراهية، والمحتوى الذي يستهدف الأفراد بشكل ضار، والمعلومات الشخصية التي تهدف إلى ابتزاز أو مضايقة شخص ما، وتكرار الرسائل غير المرغوب فيها."

يكشف الارتفاع الكبير في مستخدمي Hive خلال الأسبوع الماضي، والقلق المرتبط ببدائل تويتر الأخرى مثل Mastodon أو Post.News، كيف سيكون من الصعب استبدال منصة أساسية تم استخدامها على نطاق واسع من قبل العلامات التجارية والوكالات الحكومية وأكثر من ذلك لأكثر من عقد من الزمان.