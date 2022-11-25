ما هو الميتافيرس وكيف يمكنك كمستخدم الاستفادة من هذا العالم الافتراضي؟

يمكن لمشاهدي CNN لمس كل شيء في الاستوديو.. خبير "ميتافيرس" يتنبأ بمستقبل الإنترنت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أضافت وزارة العدل الروسية، الجمعة، شركة "ميتا"، الشركة الأمة لمنصة "فيسبوك"، إلى قائمة المنظمات "المتطرفة"، بينما لم يشمل قرار الوزارة الذي نشرته على موقعها على الإنترنت، تطبيق "واتساب" التابع لـ"ميتا".

ووفقا للموقع، تضم قائمة الوزارة الروسية، حاليا، أكثر من مائة شركة ومنظمة، بما في ذلك الشركة الأمريكية القابضة متعددة الجنسيات Meta Platforms Inc، التي تمتلك شبكتي التواصل الاجتماعي فيسوك وإنستغرام.

وكانت الجهة المنظمة للاتصالات في روسيا "روسكوماندزور"، حظرت الوصول إلى فيسبوك وإنستغرام في مارس/آذار الماضي، بعد أن وجدت محكمة مقاطعة تيفرسكوي في موسكو أن شركة "ميتا" متورطة بارتكاب "نشاط متطرف".

وردا على ذلك، قال رئيس "ميتا" للشؤون الدولية، نيك كليغ: "إنه في الوقت الذي تفعل فيه الشركة كل ما في وسعها لاستعادة خدماتها، فإن الملايين من الروس العاديين، سيجدون أنفسهم قريبا معزولين عن المعلومات الموثوقة".