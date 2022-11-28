دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حسب تقرير هيئة الإحصاء السعودية بشأن التجارة الدولية في الربع الثالث من عام 2022، ارتفع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 46.1٪ في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. وبلغت قيمة الصادرات 399.7 مليار ريال سعودي (106.36 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث 2022 مقابل 273.6 مليار ريال سعودي في الربع الثالث 2021.

وجاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي من الصادرات النفطية التي ارتفعت بمقدار 117.1 مليار ريال سعودي بنسبة 57.3٪ في الفترة نفسها. وارتفعت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات من 74.6٪ في الربع الثالث 2021 إلى 80.4٪ في الربع الثالث 2022. وبالمقارنة مع الربع الثاني 2022، انخفض إجمالي الصادرات السلعية بمقدار 30.8 مليار ريال سعودي أو 7.1٪.

وارتفعت الصادرات غير النفطية (متضمنة إعادة التصدير) بنسبة 13.1٪، إلى 78.4 مليار ريال سعودي من 69.4 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2021.

وانخفضت الصادرات غير النفطية مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 بنحو 8.4 مليار ريال سعودي. أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 25.1٪ (36.4 مليار ريال سعودي) في الربع الثالث 2022. وبلغت قيمة الواردات 181.1 مليار ريال سعودي في الربع الثالث 2022 مقارنة بـ 144.8 مليار ريال سعودي في الربع الثالث 2021. كما ارتفعت الواردات مقارنة بالربع الثاني 2022 بواقع 8.3 مليار ريال سعودي أو 4.8٪.

ومن أهم السلع المصدرة غير النفطية "منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها" لتصل نسبتها لـ 36.8٪ من صادرات السلع غير النفطية. والتي ارتفعت بنسبة 35.1٪ 7.5 مليار ريال في الربع الثالث.

وكانت أهم البضائع المستوردة هي الآلات والأجهزة الميكانيكية والمعدات الكهربائية والتي تشكل 18.7٪ من إجمالي الواردات، ومعدات النقل بنسبة 13٪ من إجمالي واردات البضائع.

وتعد الصين الشريك التجاري الرئيسي للسعودية في تجارة البضائع، ففي الربع الثالث من عام 2022، بلغت الصادرات إلى الصين 65.6 مليار ريال سعودي، مما جعل الصين الوجهة الرئيسية لصادرات السعودية. تليها كوريا الجنوبية واليابان بـ 40.0 مليار ريال سعودي و39.6 مليار ريال سعودي على التوالي. كانت الهند وأمريكا والإمارات وماليزيا ومصر وتايوان وفرنسا من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها. وبلغت صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 263.6 مليار ريال، وهي تمثل 65.9٪ من إجمالي الصادرات.

وبلغت الواردات من الصين 37.4 مليار ريال سعودي أي بنسبة 20.7٪ من إجمالي الواردات في الربع الثالث 2022، مما يجعلها أيضا المصدر الرئيسي لواردات السعودية. تلتها أمريكا والإمارات بواردات بقيمة 15.9 مليار ريال سعودي و12.3 مليار ريال سعودي على التوالي. وكانت الهند وألمانيا واليابان ومصر وسويسرا وكوريا الجنوبية وإيطاليا من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها. وبلغت واردات السعودية من تلك الدول العشر 110.2 مليار ريال أي تمثل 60.8٪ من إجمالي الواردات.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على التجارة الدولية للسعودية في الربع الثالث لعام 2022، وأهم السلع المصدرة والمستوردة، والدول الشريكة.