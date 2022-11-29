أولها الإمارات.. هذه الدول استقطبت أكبر عدد من أصحاب الثروات في 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول الأكثر استقطابا لأصحاب الثروات بينما تصدرت روسيا الدول التي خرج منها أكبر عدد من أصحاب الدخل المرتفع، وذلك بحسب تقرير عن اتجاهات الهجرة لأثرياء العالم في عام 2022.

ويركز التقرير، الذي أصدرته شركة الاستشارات في مجال استثمارات الإقامة Henley & Partners بالتعاون مع شركة أبحاث الثروة New World Wealth، على إحصاءات وتوقعات حول الهجرة الفردية لأصحاب الدخل المرتفع، ليتعقب حركة وعادات الإنفاق لأكثر من 150 ألف فرد من الأثرياء في جميع أنحاء العالم.

وتمثل بيانات التدفقات الفردية ذات القيمة الصافية العالية لأعلى 10 دول على مستوى العالم من حيث صافي التدفقات الداخلة والخارجة من أصحاب الملايين المتوقعة لعام 2022. ويشير صافي التدفقات الوافدة إلى زيادة عدد الأفراد ذوي الثروات العالمية الذين ينتقلون إلى دولة ما مقارنة بالمغادرة، بينما يشير صافي التدفقات إلى الخارج إلى أن عدد الأثرياء المهاجرين يعلو عدد الوافدين.

وتركز أرقام هجرة الأثرياء فقط على الأفراد الذين تبلغ ثروتهم مليون دولار أمريكي أو أكثر والذين انتقلوا إلى دولة جديدة ويقيمون فيها لأكثر من نصف العام.

وبناء على البيانات، جاءت الإمارات في مقدمة الدول الأعلى لاستضافة الأفراد ذوي الثروات العالية، لتصل توقعات التدفق لهؤلاء الأفراد إلى أكثر من 4 آلاف فرد خلال 2022. وأصبحت الإمارات محط اهتمام شديد بين المستثمرين الأثرياء ومن المتوقع أن تشهد أعلى تدفق صافٍ للأثرياء على مستوى العالم في عام 2022، بزيادة هائلة قدرها 208٪ مقابل صافي التدفق لعام 2019 البالغ 1300.

ومن جهة أخرى احتلت روسيا أعلى عدد للأفراد ذوي الدخل المرتفع المهاجرين إلى الخارج، ليصل العدد المتوقع إلى 15 ألف فرد خلال 2022، حيث بدأ الروس الأثرياء الذين يسعون للهروب من تأثير العقوبات الغربية المدمرة على بلادهم في الانتقال إلى الإمارات بأعداد كبيرة.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على صافي التدفقات الداخلة والخارجة المتوقعة من الأثرياء حسب الدولة في 2022.