تفاعل على إعلان وزير الطاقة السعودي اكتشاف حقلي غاز غير تقليدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المملكة.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان الوزير الذي قال إن "شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت -بفضل الله- من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، حيث جرى اكتشاف حقل ’أوتاد‘ للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد (142) كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد-108001) بمعدل 10 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و(740) برميلًا من المكثفات كما تدفق الغاز من البئر (أوتاد -100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلًا من المكثفات.."

وأضاف: "كذلك جرى اكتشاف حقل ’الدهناء‘ للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد (230) كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء-4) بمعدل (8.1) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء-370100) بمعدل (17.5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و(362) برميلًا من المكثفات".

وأكد الوزير وفقا للوكالة السعودية على "أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة في الغاز الطبيعي مما يسهم في دعم إستراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل".