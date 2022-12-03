نشر السبت ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، حسبما قال مسؤول أوروبي مطلع على الوضع لشبكة CNN يوم الجمعة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة إن الكتلة وشركاء آخرين في مجموعة السبع سيكون لديهم "حظر استيراد كامل" على النفط الروسي المنقول بحراً اعتباراً من 5 ديسمبر/ كانون الأول.

في بيان بالفيديو نُشر على تويتر، قالت فون دير لاين إن سقف السعر له ثلاثة أهداف.

وأوضحت فون دير لاين هذه الأهداف، قائلة: "أولاً، إنها تعزز تأثير عقوبتنا. ثانيًا، ستزيد من تقليص عائدات روسيا".

"وثالثًا، في الوقت نفسه، ستعمل على استقرار أسواق الطاقة العالمية، لأنها تسمح لبعض النفط الروسي المحمول بحرًا ليتم تداوله عبر وسطاء من خلال مشغلي الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة طالما أنه يباع بسعر أقل من الحد الأقصى".

وقالت فون دير لاين إن سقف السعر سيفيد بشكل مباشر الاقتصادات النامية والناشئة وسيكون قابلاً للتعديل بمرور الوقت حتى نتمكن من الاستجابة لتطورات السوق.

واختتمت فون دير لاين حديثها، قائلة: "جنبًا إلى جنب مع شركائنا، نقف متحدين وحازمين في معارضتنا لحرب روسيا الوحشية" في أوكرانيا.