نشر الخميس ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقَّعت شركات سعودية وصينية، الأربعاء، 34 اتفاقية استثمارية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وذلك في اليوم الأول لزيارة الرئيس الصيني، شي جينبينغ إلى الرياض والتي تستمر حتى الجمعة.

وشملت الاتفاقيات بين الجانبين وفقا لتقرير الوكالة السعودية "عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء".

ونقلت الوكالة على لسن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح تأكيده أن "المملكة وجمهورية الصين الشعبية تجمعهما علاقات راسخة وشراكة وثيقة شهدت تطوراً شاملا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، التي نتج عنها تعاون مثمر شمل مختلف المجالات".

وأوضح أن "المملكة في ظل رؤية 2030 تتيح فرصاً استثمارية غير مسبوقة في قطاعات متعددة؛ منها الطاقة المتجددة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والسياحة والبناء والتشييد وغيرها".

ولفت تقرير الوكالة السعودية إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 304 مليارات ريال في عام 2021م، وسجَّل التبادل التجاري في الربع الثالث من 2022م 103 مليارات ريال".