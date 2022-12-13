نشر الثلاثاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن تحالف تقوده مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "إنفيكتوس" للاستثمار، الثلاثاء، توقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة السودانية، يمنح بموجبه التحالف حقوق حصرية لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبوعمامة وأصول منطقة اقتصادية جديدة على ساحل البحر الأحمر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، قوله إن تكلفة المشروع تبلغ 6 مليارات دولار.

وقال جبريل، إن المشروع الذي يبعد ٢٠٠ كيلو متر شمال مدينة بورتسودان، من شأنه أن "يعطي دفعة قوية للاقتصاد السوداني ويعود بفوائد لا حصر ولا عد لها على البلاد".

وأوضح إبراهيم، الذي وقع على الاتفاق من الجانب السوداني في القصر الجمهوري بالخرطوم، أن "المشروع يتضمن منطقة صناعية واخرى سياحية ومطار دولي ومجمعا سكنيا وطرقا داخلية ومحطة كهرباء، بجانب زراعة ٤٠٠ الف فدان بمشروع أبوحمد الزراعي، فضلاً عن مساهمته في حل مشكلة العطش بمدينة بورتسودان ومناطق التعدين عبر توصيل المياه من نهر النيل".

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي، إن "المجموعة تواصل جهودها الرامية إلى توسيع حضورها الدولي ودخول أسواق جديدة في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة، بهدف تطوير الموانئ والأصول التجارية الاستراتيجية في أسواق رئيسية حول العالم".

وتابع: "نحن ممتنون للثقة الكبيرة التي وضعتها الحكومة السودانية في تحالفنا من خلال توقيع هذه الاتفاقية، ونتطلع إلى العمل مع الأشقاء السودانيين لتأسيس وإدارة مرافق متطورة عالمية المستوى".