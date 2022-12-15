تويتر تعلق حسابًا تعقب طائرة إيلون ماسك الخاصة رغم تعهده بحرية التعبير

إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يخاطب الضيوف في اجتماع Offshore Northern Seas 2022 (ONS) في ستافنغر، بالنرويج في 29 أغسطس / آب 2022، حول تطورات قطاع الطاقة والنفط والغاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت منصة "تويتر" حسابا يتتبع مسار الطائرة الخاصة لمالك شركة "تويتر" إيلون ماسك، رغم تعهد الأخير الشهر الماضي بترك الحساب في إطار "التزامه بحرية التعبير".

وتمت إزالة حساب ElonJet، الذي جمع أكثر من 500 ألف متابع، حيث نشرت شركة تويتر مجموعة مراسيم جديدة، يبدو أنها صممت خصيصا لتبرير إزالة حساب تتبع رحلات طائرة ماسك، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعاد ماسك، مخالفين سابقين لقواعد تويتر، وتوقف عن تطبيق سياسات المنصة التي تحظر المعلومات الخاطئة عن كورونا.

وكان حساب ElonJet يديره جاك سويني، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عاما في فلوريدا، يستخدم معلومات تتبع الرحلات المتاحة للجمهور، والتغريد في كل مرة تقلع فيها أو تهبط طائرة Gulfstream التي يمتلكها إيلون ماسك في المطار.

وأظهر آخر منشور على الحساب قبل حظره أن طائرة ماسك تقلع من أوكلاند بكاليفورنيا، يوم الاثنين، وتهبط في لوس أنغلوس بعد 48 دقيقة.

وأكد سويني لشبكة CNN، صباح الأربعاء، أن الحساب قد تم حظره، كما شارك لقطة شاشة لرسالة تلقاها من تويتر تقول: "بعد مراجعة متأنية، قررنا أن حسابك انتهك قواعد تويتر، حسابك معلق بشكل دائم، وأصبح على وضع القراءة فقط، بما يعني أنك لن تستطيع التغريد أو إعادة التغريد أو إبداء الإعجاب، ولا يمكنك إنشاء حسابات جديدة". وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أغلقت الشركة حسابه الشخصي وحسابات تتبع الطائرات الأخرى التي يديرها.

ولطالما كان حساب ElonJet بمثابة شوكة في جانب إيلون ماسك، ووفقا للصور التي شاركها سويني مع شبكة CNN، تواصل ماسك معه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من خلال رسالة خاصة على تويتر قال له فيها: "هل يمكنك إزالة هذا؟ إنها مخاطرة أمنية".

وتذكر سويني، الطالب في جامعة سنترال فلوريدا، دهشته عندما تلقى الرسالة في مقابلة مع شبكة CNN، صباح الأربعاء. وقال: "كنت على وشك الذهاب للنوم، وكنت في سكن جامعي عادي وأتذكر أنني أخبرت زميلتي في الغرفة، أن إيلون ماسك أرسل لي رسالة مباشرة".

ثم عرض الملياردير ماسك على سويني 5000 دولار لإغلاق الحساب، ورد سويني على العرض، ورفعه إلى 50000 دولار، وكتب يقول: "سيكون دعما كبيرا لي في الكلية وربما يسمح لي بالحصول على سيارة ربما حتى من طراز (تسلا 3)". وبعد ذلك رد ماسك بقوله: "لا أشعر بأن الدفع مقابل إغلاق هذا أمر صائب".

وقال سويني إنه قام بإعداد ElonJet في البداية لأنه كان من محبي إيلون ماسك، وأضاف أنه "يعطيك مجرد وجهة نظر أخرى أن الكثير من الناس لا يعرفون إلى أين يتجه إيلون ماسك، وقد يعطيك أدلة على الأعمال الجديدة الجارية التي يقوم بها".

ويعتقد الطالب المغامر أنه تلقى يوم السبت بلاغا بأن حسابه مستهدف من قبل إدارة شركة التواصل الاجتماعي. وأوضح سويني أنه تلقى بريدا إلكترونيا من شخص مجهول يزعم أنه موظف في تويتر، يتضمن لقطة شاشة تعرض رسالة داخلية للشركة من إيلا إيروين، رئيسة الثقة والأمان الجديدة في تويتر، تطلب من الموظفين تصفية الرؤية لـ @elonjet على الفور"، بما يعني خنق الحساب.

وحاولت CNN الوصول إلى إيروين وتويتر للتعليق، ولم تكن القيود المتعلقة بمشاركة الموقع جزءا من سياسات تويتر الحالية، حتى هذا الأسبوع. حيث تظهر البيانات من أرشيف الإنترنت أن الشركة قامت بتحديث "المعلومات الخاصة وسياسة الوسائط" الخاصة بها لإضافة بند يحظر مشاركة بيانات الموقع المباشر، وينص على "سنقوم بإزالة أي تغريدات أو حسابات تشارك الموقع المباشر لشخص ما".

كما نشر ماسك تبريره للسياسة الجديدة، بقوله: "سيتم تعليق أي حساب يستخرج معلومات الموقع في الوقت الفعلي لأي شخص، لأنه يعد انتهاكا للسلامة البدنية، ويتضمن ذلك نشر روابط إلى مواقع تحتوي على معلومات الموقع في الوقت الفعلي. وإن نشر المواقع التي سافر إليها شخص ما، مع تأخير بسيط في موعد النشر، لا يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة".

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتزم الامتثال للسياسة الجديدة، قال سويني لشبكة CNN إنه سيؤجل نشر مكان وجود طائرة إيلون ماسك لمدة 24 ساعة، ولكن فقط على تويتر.