الاتحاد الأوروبي يوافق على سقف لأسعار الغاز لمعالجة أزمة الطاقة

نشر الاثنين ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إلى اتفاق سياسي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز في محاولة لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة بعد أسابيع من المفاوضات بين الأعضاء.

وفقًا للاتفاق، سيتم تفعيل حد أقصى لسعر الطوارئ إذا تجاوزت أسعار الغاز 180 يورو (190 دولارًا) لكل ميغاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية، وهو المعيار الأوروبي الرئيسي لأسعار الغاز الطبيعي، وإذا كان السعر في نفس الفترة أعلى بمقدار 35 يورو (37.5 دولار) من السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية.

وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي، جوزيف سيكيلا، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الاثنين: "قمنا بعملنا ولدينا اتفاق". وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن "مهمة أخرى مستحيلة أنجزت"، واصفا المفاوضات بأنها "ليست سهلة".

وقال سيكيلا إنه تم الاتفاق على الآلية المؤقتة لحماية المواطنين والشركات الأوروبية من "أسعار الغاز المفرطة".

قال المجلس الأوروبي، في بيان صحفي، إن الآلية ستطبق اعتبارًا من 15 فبراير/ شباط 2023، وبمجرد تفعيلها ستستمر لمدة 20 يوم عمل على الأقل.

وفي حديثه إلى جانب سيكيلا، قال المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون: "تشير اتفاقية اليوم بوضوح إلى أن أوروبا ليست مستعدة لدفع أي ثمن مقابل الغاز، وأنها قادرة على العمل بشكل موحد لضمان أمن طاقتها".