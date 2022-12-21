مغزاه كان تقليل أثر روسيا.. ما أهمية "نورد ستريم 1" وكيف جعل أوروبا أكثر اعتمادًا على موسكو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه لا يبدو أن أي دولة أوروبية ستحقق بشكل مناسب في سلسلة التفجيرات، التي استهدفت خطي أنابيب نورد ستريم للغاز، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال لافروف في تصريحات خلال قمة عقدت افتراضيا، لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC): "بعد التفجيرات التي استهدفت خطي نورد ستريم 1و2، والتي يبدو أنه لا يوجد أحد في الاتحاد الأوروبي، سيحقق بموضوعية فيها، أوقفت روسيا نقل الغاز عبر الطرق الشمالية".

وتحقق السلطات السويدية والدنماركية، في الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، اللذان يربطان بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.

وفي نوفمبر /تشرين الأول الماضي، أعلن ممثلو الادعاء السويديون، أن التفجيرات التي وقعت في خطي الأنابيب، نتجت عن عمل تخريبي، بعد اكتشاف أدلة على وجود متفجرات في مواقع التفجيرات، على الرغم من عدم تحديد الجناة المحتملين.

وشكل نورد ستريم 1،2، نقطة اشتعال في حرب الطاقة المتصاعدة بين العواصم الأوروبية وموسكو، والتي ضربت الاقتصادات الغربية الكبرى، وأدت إلى ارتفاع أسعار الغاز، كما أثارا تحركات في أوروبا، للبحث عن إمدادات طاقة بديلة للغاز الروسي، منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير / شباط الماضي.