دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يواجه نظام الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة مع قطع إمدادات الغاز الروسي بأكثر من 80% هذا العام، وهو أمر بالغ الأهمية للتدفئة والعمليات الصناعية والطاقة. وقد ارتفعت أسعار البيع بالجملة للكهرباء والغاز بما يصل إلى 15 ضعفًا منذ أوائل عام 2021، مع آثار شديدة على المرافق السكنية والشركات.

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) يوم الأحد، بأن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا"، والذي كان قد توقف في السابق لأسباب سياسية.

وعلى الصعيد العربي، تعتمد الدول العربية اعتمادا كاملًا على النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة. حيث يشكل هذان المصدران حوالي 97.9٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2021، وفقًا للتقرير الصادر عن صندوق النقد العربي تحت عنوان "التقرير العربي الاقتصادي الموحد"، ويعود ذلك نظرًا لمحدودية المصادر الأخرى المتمثلة بالطاقة الكهرومائية والفحم، وعدم استغلال عوامل الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويظهر التقرير بأن المنطقة العربية تشكل أحد أكبر المناطق الاقتصادية في إنتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي، حيث بلغت احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية في العام 2021 حوالي 55.2 تريليون متر مكعب مثلت حوالي 26.9٪ من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي خلال العام 2021 حوالي 661.5 مليارات متر مكعب في السنة شكلت نسبة 16.0٪ من الغاز الطبيعي المسوق عالميا.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية وفقًا لحجم احتياطيات الغاز الطبيعي لعام 2021.