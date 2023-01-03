حجم ثروات أغنى 5 عائلات عربية في 2022 ومقدار الخسائر

نشر الثلاثاء ، 03 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت مجلة "فوربس" قائمة بأغنى 5 عائلات عربية لعام 2022. جاءت عائلة ساويرس في المرتبة الأولى كأغنى عائلة في المنطقة العربية، بصافي ثروة إجمالية قدرها 11.2 مليار دولار.

وانخفضت ثروة عائلة ساويرس بمقدار 800 مليون دولار منذ 11 مارس 2022 حتى 29 ديسمبر 2022، وفقًا لحسابات فوربس لقائمة المليارديرات السنوية.

احتلت عائلة ميقاتي اللبنانية المرتبة الثانية ضمن القائمة كأغنى عائلة في المنطقة بثروة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار، مع انخفاض في ثروتها بمقدار 800 مليون دولار خلال ما يقرب التسعة أشهر.

وجاءت عائلة منصور في المركز الثالث بعد أن حافظت على ثروتها البالغة 5.1 مليار دولار، في حين حصل الجزائري أسعد ربراب وعائلته على المركز نفسه في التصنيف بسبب امتلاكهم ذات الثروة الصافية. و

جاءت عائلة الحريري اللبنانية في المرتبة الخامسة بثروة تبلغ 4.7 مليار دولار.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على ترتيب أغنى 5 عائلات في المنطقة العربية حسب إحصاءات فوربس.