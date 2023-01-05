أمازون تعتزم تسريح أكثر من 18 ألف موظف

(CNN)-- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي، يوم الخميس، عن التخطيط لتسريح أكثر من 18 ألف موظف في عدة أقسام منها المتاجر والموارد البشرية.

وقال جاسي، في بيان، إن "الشركات التي تستمر لفترة طويلة تمر بمراحل مختلفة".

كان الرئيس التنفيذي لشركة أمازون قال، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن عملية التسريح الوظائف في عملاق التجارة الإلكترونية ستستمر حتى أوائل عام 2023.

وذكرت وسائل إعلام متعددة في الخريف أن أمازون خططت لتسريح حوالي 10000 موظف.

وكانت أمازون وشركات التكنولوجيا الأخرى عززت عملية التوظيف بشكل كبير خلال العامين الماضيين حيث حولت جائحة فيروس كورونا عادات المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية.

والآن، تعاني العديد من شركات التكنولوجيا من أزمة اقتصادية وتقوم بتسريح الآلاف من الموظفين مع عودة الناس إلى عادات ما قبل الوباء وتدهور الظروف الاقتصادية.

وكانت شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، أعلنت مؤخرا عن تسريح 11000 موظف، وهي أكبر عملية تسريح في تاريخ الشركة.

وكذلك أعلن موقع تويتر أيضا عن تسريح كبير للموظفين بعد أن اشترى إيلون ماسك الشركة مقابل 44 مليار دولار.